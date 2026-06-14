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معاون علوم پزشکی شهرستان سبزوار خبر داد:

7 مصدوم دستاورد واژگونی خودروی سواری سمند در جاده سبزوار به نیشابور

7 مصدوم دستاورد واژگونی خودروی سواری سمند در جاده سبزوار به نیشابور
کد خبر : 1799000
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معاون فنی و عملیات دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این منطقه اشاره کرده و گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در جاده سبزوار به نیشابور 7 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا افزود: این حادثه رانندگی در کیلومتر 10 مسیر سبزوار به نیشابور حوالی روستای زیدآباد اتفاق افتاد که پس از اطلاع به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس بلافاصله چند دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: تمامی 7 مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی اورژانس، توسط چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی شهرستان سبزوار منتقل شدند.

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