7 مصدوم دستاورد واژگونی خودروی سواری سمند در جاده سبزوار به نیشابور

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا افزود: این حادثه رانندگی در کیلومتر 10 مسیر سبزوار به نیشابور حوالی روستای زیدآباد اتفاق افتاد که پس از اطلاع به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس بلافاصله چند دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: تمامی 7 مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی اورژانس، توسط چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی شهرستان سبزوار منتقل شدند.

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