به گزارش ایلنا، سرهنگ علی عزیزیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل هوایی برق در شهرستان اراک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری 16 یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه اول وی 400 کیلوگرم و در مخفیگاه دوم وی 450 کیلوگرم کابل سرقتی کشف شد. متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

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