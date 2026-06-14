به گزارش ایلنا، محمد فرهاد در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان کردستان که به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب برگزار شد، افزود: توزیع بارش‌ها در این استان یکنواخت نبوده و شهرستان‌های شرقی این استان شامل بیجار، قروه و دهگلان همچنان با کاهش بارندگی و شرایط خشکسالی مواجه هستند. بر این اساس مدیریت مصرف در تمامی استان به ویژه این شهرستان‌ها بسیار ضروری است.

وی به حجم پرشدگی سدهای استان کردستان در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در پی بارندگی‌های به وجود آمده از ابتدای سال جاری، تاکنون میزان پرشدگی سدهای این استان در سال جاری نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است. اکنون 73 درصد ظرفیت سدهای این استان پر شده است. در سال جاری از مجموع 18 سد استان کردستان 10 سد سرریز کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف در شرایط تداوم خشکسالی‌ها ضروری است، اظهار داشت: میزان مصرف سالانه آب در این استان 118 میلیون مترمکعب است، 52 درصد آب مصرفی از منابع سطحی و سدها و 48 درصد از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. تأمین آب شرب استان از طریق 718 حلقه چاه، 1077 چشمه و 20 رشته قنات در مناطق شهری و روستایی انجام می‌شود.

فرهاد به میزان مصرف آب در بخش خانگی اشاره داشته و تصریح کرد: سرانه مصرف آب در کشور 162 لیتر بر ثانیه است، در حالی که این رقم در استان کردستان به 182 لیتر بر ثانیه می‌رسد که 12 درصد بیشتر از میانگین کشوری است. بیش از 50 درصد مشترکان کردستانی بالاتر از الگوی تعیین شده آب مصرف می‌کنند، در حالی که الگوی مصرف آب برای هر خانوار بین 12 تا 15 مترمکعب در ماه تعیین شده است.

وی بیان داشت: از مجموع منابع آبی کشور، 90 درصد در بخش کشاورزی، 3 درصد در بخش صنعت و 7 درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود. رعایت الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف علاوه بر کمک به حفظ منابع آبی، موجب کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف می‌شود. آب یک نعمت الهی و یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و بی‌توجهی به این مایه حیات پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان به اجرای سیاست‌های تشویقی و بازدارنده برای مدیریت مصرف آب اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: متوسط قیمت هر مترمکعب آب در استان حدود 6700 تومان است، در حالی که هزینه تأمین، انتقال و تصفیه آب و همچنین قیمت مواد مورد نیاز برای تصفیه چندین برابر افزایش یافته است. مدیریت مصرف و مصرف بهینه آب نیازمند تغییر نگرش همگانی است.

فرهاد با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت، توسعه شهرها و تغییرات اقلیمی از عوامل تهدیدکننده تامین آب سالم و پایدار است، ابراز داشت: تلاش شرکت آب و فاضلاب استان کردستان همواره ارائه خدمات مستمر و پایدار و بدون وقفه به مشترکان این حوزه است. برای عبور موفق از دوران اوج مصرف آب نیازمند همراهی و همکاری بیش از پیش شهروندان هستیم تا بدون مشکل از شرایط خشکسالی و کم‌آبی گذر کنیم.

وی به نامگذاری هفته پایانی خرداد به عنوان هفته «صرفه‌جویی در مصرف آب» از سوی وزارت نیرو اشاره داشته و اضافه کرد: شعار سال جاری این هفته «آب، سرمایه مشترک» تعیین شده است. در این راستا نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مرجع در شرایط خشکسالی و کم‌آبی بسیار اثرگذار است. در این راستا تقاضا می‌شود رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی مناسب شرایط فعلی را برای شهروندان به شیوه‌ای هنرمندانه تشریح کنند.

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