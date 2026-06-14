به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اسماعیل کلهر عصر امروز در مراسم تجلیل از اهداکنندگان خون در استان قزوین با بیان اینکه خون مایه‌ای حیاتی است که هیچ جایگزین مصنوعی برای آن ساخته نشده است، اظهار کرد: اهدای خون، تبلور ایثار و بخشش زندگی به همنوعان است.

وی با اشاره به فعالیت این اداره‌کل در ساختمان فعلی از سال ۱۳۷۹ اضافه کرد: با گذشت حدود ۳۰ سال از فعالیت، این مجموعه نیازمند توسعه زیرساخت‌های فیزیکی است تا بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین با انتقاد از توسعه نیافتن اداره‌کل متبوعش از بعد زیرساختی در 26 سال اخیر گفت: جالب اینکه میزان تخت‌های بیمارستانی در این مدت 2 برابر شده، اما تعداد کارمندان انتقال خون استان 20 درصد کاهش یافته است.

کلهر در خصوص چالش‌های پیش روی سازمان افزود: نبود جایگزین برای خون، نیاز همیشگی بیماران و محدودیت بازه زمانی نگهداری خون (که امکان ذخیره‌سازی طولانی‌مدت را سلب می‌کند)، از مهم‌ترین چالش‌های ماست که تنها با فرهنگ‌سازی برای «اهدای مستمر» مرتفع می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳ هزار بیمار خاص در استان قزوین وجود دارند که هر ماه نیازمند دریافت حداقل دو کیسه خون هستند؛ این در حالی است که متأسفانه طی 2 ماه گذشته شاهد روند نزولی مراجعات اهداکنندگان در استان بوده‌ایم.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین همچنین در جواب سؤال خبرنگار ایلنا درباره علت تکمیل نشدن ساختمان بانک نگهداری پلاسمای قزوین گفت: ساخت مرکز پلاسمای خون قزوین که قرار بود بزرگترین مرکز پلاسمای غرب کشور باشد، به دلیل نبود بودجه متوقف مانده است.

کلهر اضافه کرد: با وجود پیشنهاد ما پروژه ساخت و تکمیل بانک پلاسمای خون قزوین را در مصوبات سفر رئیس جمهوری نگذاشتند و اعلام کردند باید از طریق ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه اقدام کنیم که این سازمان هم همراهی نکرد. در ضمن سازمان انتقال خون کشور هم سهم خود برای ساخت این مرکز پرداخت نکرده‌ است.

وی ادامه داد: ساخت مرکز پلاسمای قزوین قرار بود با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع و با کمک خیرین در سال ۱۴۰۰ ساخته شود که فقط ساختمان آن ۳۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و ۷۰ میلیارد تومان هم زرهی تجهیز آن درنظر گرفته شده بود.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها احداث فقط ساختمان این مرکز حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این به‌جز هزینه‌ایست که برای تجهیز این مرکز نیاز است.

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