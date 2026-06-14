معاون استاندار بصره خبر داد:
عزم عراق برای تبدیل مرز شلمچه به بزرگترین و مجهزترین پایانه تجاری و مسافری
معاون استاندار بصره گفت: بصره، توسعه روابط با خوزستان را در اولویت قرار داده و در تلاش هستیم مرز شلمچه را به بزرگترین و مجهزترین پایانه تجاری و مسافری عراق تبدیل کنیم.
به گزارش ایلنا از خوزستان،، حسین النجار در نشست مشترک مسئولان و فعالان اقتصادی خوزستان و بصره که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان به دلیل اشتراکات جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی، نزدیکترین و مناسبترین شریک برای توسعه همکاریهای اقتصادی با استان بصره است.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای در مرز شلمچه، افزود: عملیات نوسازی و بهسازی این گذرگاه از سال ۲۰۱۹ آغاز شده و بخشی از طرحهای جدید پیش از آغاز ماه محرم و اربعین حسینی به بهرهبرداری خواهد رسید تا تردد زائران و مبادلات تجاری با سهولت بیشتری انجام شود.
معاون استاندار بصره تصریح کرد: هدف ما تبدیل شلمچه به بزرگترین و بهترین گذرگاه مرزی عراق است و توسعه زیرساختهای مسافری و تجاری این مرز با جدیت در حال پیگیری است.
النجار بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی خوزستان در روند بازسازی و توسعه بصره تاکید کرد و گفت: پیوندهای عمیق مردمی و مذهبی میان دو استان میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای پایدار اقتصادی در طول سال باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود روابط ایران و عراق را فراتر از همسایگی دانست و بر تداوم همکاری و همبستگی دو کشور در عرصههای مختلف تاکید کرد.