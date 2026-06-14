تدوین سناریوهای تأمین آب شرب در شرایط اضطراری/ بیش از ۹۰ درصد مصرف آب استان در کشاورزی است

به گزارش ایلنا، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس به تشریح وضعیت منابع آب استان پرداخت و گفت: فارس با در نظر گرفتن وسعت و جمعیت، چهارمین استان کشور به شمار می‌رود و دارای ۱۰ سد فعال با ظرفیت ذخیره ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعب آب است.

سیاوش بدری، وضعیت بارندگی سال آبی جاری در استان فارس را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرد و افزود: میانگین بارندگی از ابتدای مهرماه امسال (آغاز سال آبی) تاکنون ۳۵۴ میلی‌متر بوده که این رقم نسبت به متوسط بلندمدت ۵۷ ساله و میانگین مدت مشابه سال قبل بیشتر است.

وی با یادآوری اینکه پراکنش بارش‌ها در استان فارس یکسان نبوده است، خاطرنشان کرد: افزایش میانگین بارندگی در سال آبی جاری به معنای برون‌رفت و پایان دوره خشکسالی نیست؛ فارس بیش از یک دهه با خشکسالی و بارندگی کمتر از میانگین نرمال مواجه بوده که جبران آن نیازمند زمان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، حجم آبی که سالانه در این استان مصرف می‌شود را بالغ بر ۷ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد این میزان در بخش کشاورزی و حدود ۸ درصد در بخش شرب مصرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال با توجه به رهاسازی ۱۰۶ میلیون مترمکعب آب از سد درودزن برای تأمین نیاز آبی کشاورزان سه شهرستان پایین‌دست، شرایط مناسبی برای افزایش تولید محصولات استراتژیک به‌ویژه گندم در استان فراهم شده است، ابراز امیدواری کرد این روند با توجه به بارندگی‌های سال آبی جاری تداوم یابد.

بدری با اشاره به آبگیری سدهای سلمان فارسی و رودبال نیز گفت: امسال با آبگیری ۴۷ میلیون مترمکعبی سد رودبال، امیدواریم در تأمین آب شرب شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت با تنش مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین با اشاره به تحمیل دو جنگ از سوی استکبار جهانی و حامیان صهیونیست به ملت ایران اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد جهادی مدیران و متخصصان صنعت آب، استان فارس در این دوره با قطعی آب مواجه نبوده است.

بدری در عین حال تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های مدیریتی با همراهی شرکت‌های آبفا انجام و سناریوهای مختلفی برای تأمین پایدار آب شرب مورد نیاز مردم در شرایط اضطراری تعریف شده بود تا خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه و روابط عمومی در آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت مصرف اشاره کرد و افزود: آب یک کالای بدون جایگزین است و جوامع بدون آن امکان ادامه حیات ندارند، لذا باید اهتمامی جدی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف صورت گیرد.

بدری همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد بهره‌وری به عنوان یک همایش ملی و فراملی خبر داد که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی در اسفندماه سال گذشته عملیاتی نشد، اما اجرای آن در ماه‌های پیش‌رو در اولویت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین گفت: یکی از اقدامات مهم صنعت آب استان فارس، تدوین طرح جامع آب استان بوده که برای نخستین‌بار در کشور و در همه مصارف در حال اجراست.

وی مشارکت مردمی را از الزامات و تکالیف قانونی دانست و افزود: شرکت آب منطقه‌ای فارس، طرح جامع آب و شورای مدیریت آبخوان‌ها را در همین راستا برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

بدری با بیان اینکه طرح مدیریت آبخوان با ایجاد تعاونی آب‌بران در محدوده سد سلمان فارسی عملیاتی شده است، از برنامه‌ریزی برای اجرای مرحله پایلوت این طرح در دشت‌های سروستان و ارسنجان با همکاری مردم و در قالب تشکل‌های تعاونی خبر داد.

پرشدگی ۶۷ درصدی سدهای کشور؛ تداوم تنش آبی در ۵۸ شهر

در ادامه این نشست، مدیرکل امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز ضمن قدردانی از میزبانی شرکت آب منطقه‌ای فارس اظهار کرد: اگرچه در کشور شاهد بارندگی‌های مناسب طی ماه‌های گذشته و پرشدگی ۶۷ درصدی سدهای کشور هستیم، اما به دلیل نامتوازن بودن پراکندگی بارش‌ها همچنان در برخی مناطق با تنش آبی مواجه هستیم.

عباسعلی کیخایی افزود: در استان‌های تهران، قم، اصفهان، یزد، مرکزی، خراسان رضوی و سایر مناطق، میزان بارندگی و حجم ذخایر سدها با نیاز آبی در تناسب کافی نیست و بر اساس بررسی‌ها، ۵۸ شهر کشور با جمعیتی حدود ۳۲ میلیون نفر با تنش آبی مواجه هستند.

وی مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف را یک الزام دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها بازوی اصلی شرکت‌های آب منطقه‌ای و صنعت آب کشور در فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی مصرف بهینه آب هستند.

مدیرکل امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به پارادوکس موجود در افکار عمومی گفت: از یک سو مردم افزایش بارندگی را مشاهده کرده و انتظار دارند دیگر سخنی از تنش آبی مطرح نشود، اما از سوی دیگر واقعیت، وجود ناترازی منابع و مصارف در بخش‌هایی از کشور است.

کیخایی با یادآوری نقش رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه آب افزود: رسانه‌ها می‌توانند با پرداختی دقیق و ظریف، شکاف میان آمارهای فنی و برداشت عمومی جامعه را پر کرده و درک متقابلی میان دو سوی جریان اطلاع‌رسانی ایجاد کنند.

وی با قدردانی از همراهی مردم اظهار کرد: سال گذشته به واسطه مشارکت مطلوب مردم، عبور موفقی از تنش آبی رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که در برخی استان‌ها کشاورزان چاه‌های خود را برای تأمین آب شرب در اختیار صنعت آب قرار دادند.

کیخایی هدف از برگزاری این نشست را منطقه‌ای کردن اطلاع‌رسانی دانست و گفت: تأکید بر این است که اطلاع‌رسانی در صنعت آب متناسب با شرایط هر استان و منطقه انجام شود و اخبار و آگاهی‌ها به صورت هدفمند انعکاس یابد.

مدیرکل امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین بررسی مباحث مرتبط با مدیریت مشارکتی را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و افزود: در صنعت آب، تصمیم‌گیری صرفاً پشت میز و به شکل اداری نیست، بلکه مشارکت دادن مردم در فرآیند تصمیم‌سازی یک ضرورت است.

وی تأکید کرد: آب کالایی نیست که با ابلاغیه و بخشنامه بتوان آن را مدیریت کرد و روابط عمومی‌ها باید با توجه به شرایط و اقتضائات روز، تولید محتوای دقیق و اثرگذار داشته باشند.

در این نشست، مدیران روابط عمومی شرکت‌های آب منطقه‌ای اصفهان، خراسان رضوی، قزوین، همدان و فارس حضور داشتند.

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