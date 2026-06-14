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آغاز ثبت نام در سامانه سپند سرویس مدارس برای تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

آغاز ثبت نام در سامانه سپند سرویس مدارس برای تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵
کد خبر : 1798889
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اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: والدین برای استفاده از خدمات حمل نقل برای دانش آموزان خود در سال تحصیلی، به سامانه پایش ناوگان دانش آموزی یا سپند مراجعه کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: در پی اعلام مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورای عالی ترافیک شهر‌های کشور، اولیای دانش آموزانی که می‌خواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی برای فرزندان خود استفاده کنند، یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) که از سوی اتحادیه‌های تابعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به نشانی https://irtusepand.ir طراحی و راه اندازی شده است، ثبت کنند.

 

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