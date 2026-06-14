آغاز ثبت نام در سامانه سپند سرویس مدارس برای تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

به گزارش ایلنا از رشت، اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: در پی اعلام مدیرکل حمل و نقل و دبیر شورای عالی ترافیک شهر‌های کشور، اولیای دانش آموزانی که می‌خواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش آموزی برای فرزندان خود استفاده کنند، یک ماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) که از سوی اتحادیه‌های تابعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به نشانی https://irtusepand.ir طراحی و راه اندازی شده است، ثبت کنند.

انتهای پیام/