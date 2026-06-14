مدیریت مصرف، کلید پایداری شبکه گازرسانی در البرز
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مدیریت مصرف انرژی، گفت: رعایت الگوی صحیح مصرف گاز طبیعی و پرهیز از مصارف غیرضروری، مهمترین عامل در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و تداوم خدماترسانی مطلوب به مشترکان است.
به گزارش ایلنا از البرز، سیدرضا غفاریان با اشاره به نقش راهبردی گاز طبیعی در تأمین انرژی بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی، اظهار کرد: افزایش تقاضا برای مصرف گاز بهویژه در روزهای سرد سال، ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف و بهرهوری انرژی را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه گاز طبیعی بخش قابل توجهی از سبد انرژی کشور را تشکیل میدهد، افزود: پایداری در تأمین این انرژی ارزشمند نیازمند مشارکت همگانی و رعایت اصول مصرف بهینه است؛ موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه مشترکان قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز ادامه داد: استمرار ارائه خدمات پایدار و بدون وقفه در شبکه گازرسانی، مستلزم همکاری مردم در مدیریت مصرف است؛ چراکه مصرف بیرویه میتواند فشار مضاعفی بر زیرساختهای توزیع وارد کرده و زمینه بروز افت فشار یا اختلال در شبکه را فراهم کند.
غفاریان اصلاح الگوی مصرف را یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از مشکلات احتمالی در شبکه گازرسانی دانست و تصریح کرد: رعایت اصول مصرف بهینه در تمامی بخشها، از خانوارها گرفته تا واحدهای تجاری و صنعتی، نقش مهمی در حفظ تعادل شبکه و تأمین پایدار انرژی دارد.
وی همچنین فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی را از مهمترین ابزارهای مدیریت مصرف انرژی برشمرد و گفت: آموزش شیوههای صحیح مصرف و اطلاعرسانی مستمر میتواند نقش بسزایی در کاهش مصارف غیرضروری و افزایش بهرهوری انرژی ایفا کند. بر همین اساس، برنامههای آموزشی و فرهنگی بهطور مستمر در دستور کار شرکت گاز استان البرز قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز استفاده از تجهیزات کممصرف، تنظیم دمای محیط در محدوده استاندارد و پرهیز از مصارف غیرضروری را از جمله راهکارهای عملی برای کاهش مصرف گاز طبیعی عنوان کرد.
غفاریان در پایان با تأکید بر اینکه تأمین پایدار انرژی مسئولیتی مشترک میان دستگاههای خدمترسان و مردم است، خاطرنشان کرد: همراهی مشترکان در رعایت الگوی صحیح مصرف، مهمترین پشتوانه برای حفظ پایداری شبکه گازرسانی و مدیریت بهینه منابع انرژی کشور به شمار میرود.