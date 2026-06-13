خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جستجوی سه غرق‌شده در زاینده‌رود ادامه دارد؛ هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری درباره افزایش حجم آب هشدار داد

جستجوی سه غرق‌شده در زاینده‌رود ادامه دارد؛ هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری درباره افزایش حجم آب هشدار داد
کد خبر : 1798388
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از اعزام چهار تیم امداد و نجات برای یافتن پیکر سه فرد غرق‌شده در رودخانه زاینده‌رود (محدوده شهرستان سامان) خبر داد.

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت: چهارتیم امداد و نجات این سازمان برای جستجو برای یافتن پیکر یک کودک چهار ساله که در یکی از روستاهای شهرستان سامان طی روزهای گذشته غرق شده و دو مردی که روز جمعه در آب‌های زاینده‌رود استان اصفهان غرق شدند ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم آب رودخانه زاینده‌رود، در صورت بی‌احتیاطی و غفلت احتمال غرق‌شدگی زیاد است؛ توصیه می‌شود مردم محلی و گردشگران از ورود به رودخانه جداً خودداری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در ادامه از وقوع ۲۱ حادثه در استان در هفته گذشته خبر داد و گفت: طی این حوادث ۴۹ نفر حادثه دیدند و برای کمک به حادثه‌دیدگان، ۲۱ تیم عملیاتی متشکل از ۶۳ امدادگر به کار گرفته شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی