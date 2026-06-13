به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت: چهارتیم امداد و نجات این سازمان برای جستجو برای یافتن پیکر یک کودک چهار ساله که در یکی از روستاهای شهرستان سامان طی روزهای گذشته غرق شده و دو مردی که روز جمعه در آب‌های زاینده‌رود استان اصفهان غرق شدند ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم آب رودخانه زاینده‌رود، در صورت بی‌احتیاطی و غفلت احتمال غرق‌شدگی زیاد است؛ توصیه می‌شود مردم محلی و گردشگران از ورود به رودخانه جداً خودداری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در ادامه از وقوع ۲۱ حادثه در استان در هفته گذشته خبر داد و گفت: طی این حوادث ۴۹ نفر حادثه دیدند و برای کمک به حادثه‌دیدگان، ۲۱ تیم عملیاتی متشکل از ۶۳ امدادگر به کار گرفته شدند.

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