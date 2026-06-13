مهار آتشسوزی در پناهگاه قراویز
هوشیاری و اقدام بهموقع مأموران پلیس راه قصرشیرین مانع از گسترش آتشسوزی در پناهگاه حیاتوحش قراویز شد و از بروز خسارات گسترده به پوشش گیاهی و زیستگاههای ارزشمند این منطقه حفاظتشده جلوگیری کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در پی وقوع همزمان چندین مورد آتشسوزی در نقاط مختلف پناهگاه حیاتوحش قراویز، در شرایطی که نیروهای یگان حفاظت محیطزیست شهرستان قصرشیرین درگیر مهار حریق در سایر کانونهای آتش بودند، مأموران پلیس راه این شهرستان با اقدامی مسئولانه و فداکارانه از گسترش شعلههای آتش در یکی از حساسترین زیستگاههای طبیعی منطقه جلوگیری کردند.
پژمان فتاحپور، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان قصرشیرین، در تشریح این حادثه اظهار کرد: اکیپ گشت پلیس راه قصرشیرین حین انجام مأموریت در محورهای مواصلاتی شهرستان، متوجه برخاستن دود و شعلههای آتش از اراضی مجاور پناهگاه حیاتوحش قراویز شدند.
وی افزود: مأموران پلیس راه بلافاصله موضوع را به اداره حفاظت محیطزیست اطلاع داده و آمادگی خود را برای همکاری در عملیات اطفای حریق اعلام کردند. با توجه به اینکه محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت به طور همزمان درگیر مهار آتش در نقاط دیگر منطقه بودند، این مأموران با احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد نسبت به حفاظت از محیطزیست، شخصاً وارد عمل شده و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.
فتاحپور ادامه داد: سرگرد رستمی، سروان اسدی و استوار پرمو با حضور بهموقع در محل حادثه و تلاش مستمر برای کنترل شعلههای آتش، موفق شدند پیش از سرایت حریق به بخشهای عمقی پناهگاه و مناطق حساس زیستگاهی، آتش را به طور کامل مهار کنند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان قصرشیرین با اشاره به اهمیت این اقدام خاطرنشان کرد: در صورت گسترش آتشسوزی، زیستگاه ارزشمند آهوی ایرانی در منطقه قراویز با تهدید جدی مواجه میشد و خسارات جبرانناپذیری به پوشش گیاهی و حیاتوحش این پناهگاه وارد میآمد.
وی ضمن قدردانی از عملکرد این مأموران پلیس اظهار داشت: امنیت تنها به تأمین نظم و ایمنی جادهها محدود نمیشود؛ اقدام مسئولانه و بهموقع این سبزپوشان نشان داد که پلیس در حفاظت از سرمایههای طبیعی، انفال الهی و امنیت زیستی جامعه نیز نقشآفرین و پیشگام است.
فتاحپور در پایان با تقدیر از روحیه ایثار و مسئولیتپذیری مأموران پلیس راه قصرشیرین تأکید کرد: این اقدام ارزشمند نمونهای از همدلی و مشارکت دستگاههای مختلف در حفاظت از محیطزیست است و نشان میدهد صیانت از منابع طبیعی و حیاتوحش، مسئولیتی همگانی است که با مشارکت همه نهادها و شهروندان محقق خواهد شد.
پناهگاه حیاتوحش قراویز از مناطق ارزشمند تحت مدیریت حفاظت محیطزیست در استان کرمانشاه به شمار میرود که زیستگاه گونههای مختلف جانوری از جمله آهوی ایرانی است.