خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجات مرد ۵۹ ساله در ارتفاعات شبستر پس از ۴ ساعت عملیات شبانه

نجات مرد ۵۹ ساله در ارتفاعات شبستر پس از ۴ ساعت عملیات شبانه
کد خبر : 1798375
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شبستر گفت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان شبستر در یک عملیات جست‌وجوی چهارساعته، مرد ۵۹ ساله‌ مفقود شده را کشف و به منطقه امن انتقال دادند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جواد مونس‌علی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، در پی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان مبنی بر مفقود شدن یک مرد ۵۹ ساله در ارتفاعات روستای دریان، بلافاصله یک تیم از مرکز پاسخگویی اضطراری این جمعیت به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران با وجود تاریکی مطلق، مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی و شرایط دشوار جوی، عملیات جست‌وجو را آغاز و پس از چهار ساعت تلاش مستمر، فرد مفقود شده را شناسایی کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شبستر گفت: این عملیات در ساعت ۴:۱۸ بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، پس از ۴ ساعت تلاش مستمر نجاتگران، با انتقال فرد مفقود شده به محل امن با موفقیت به پایان رسید .

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی