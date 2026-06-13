مدیرعامل منطقه آزاد انزلی:
دریای کاسپین شاهراه اتصال به بازار ۳۰۰ میلیون نفری اوراسیا
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اهمیت موقعیت ژئوپولیتیکی ایران در تحولات جدید تجارت جهانی، گفت: بندر کاسپین به عنوان بزرگترین و مدرنترین بندر ایرانی دریای خزر، امروز به سکویی لجستیکی برای اتصال بازارهای شمال، جنوب، شرق و غرب تبدیل شده و نقش مهمی در امنیت اقتصادی و غذایی کشور ایفا میکند
به گزارش ایلنا، مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در مراسم افتتاحیه اجلاس «نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی در بهرهگیری از مزیتهای منطقهای و تقویت اقتصاد ملی» که در صبح روز شنبه در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با اشاره به تغییرات گسترده در نظام تجارت جهانی اظهار کرد: جهان در حال تجربه یکی از مهمترین دورههای تحول در چند دهه اخیر است و تغییر الگوهای زنجیره تأمین، افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی، بازتعریف مسیرهای حملونقل بینالمللی و رقابت کشورها برای تبدیل شدن به گرههای اصلی لجستیکی، موجب شده موقعیتهای جغرافیایی بار دیگر به یکی از مهمترین عوامل قدرت اقتصادی کشورها تبدیل شود.
وی با بیان اینکه ایران در محل تلاقی مهمترین مسیرهای تجاری جهان قرار گرفته است، افزود: این موقعیت راهبردی، مزیتی خدادادی برای کشور محسوب میشود که میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی تبدیل شود.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به قرار گرفتن ایران در مرکز دو کریدور مهم بینالمللی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، تصریح کرد: کریدور شمال ـ جنوب با اتصال شبهقاره هند به ایران، دریای خزر، روسیه و شمال اروپا، یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین تجارت میان آسیا و اروپا به شمار میرود و میتواند زمان و هزینه حمل کالا را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
طاعتیمقدم ادامه داد: از سوی دیگر، کریدور شرق ـ غرب نیز شرق آسیا، چین، آسیای مرکزی، قفقاز، ایران، ترکیه و اروپا را به یکدیگر متصل میکند و همپوشانی این دو مسیر راهبردی در قلمرو ایران، ظرفیت کمنظیری برای تبدیل کشور به مرکز مبادلات منطقهای و بینالمللی فراهم آورده است.
وی با تاکید بر جایگاه دریای خزر در این معادلات اقتصادی گفت: دریای خزر صرفاً یک پهنه آبی نیست، بلکه شاهراهی راهبردی برای اتصال اقتصاد ایران به بازار ۳۰۰ میلیون نفری اوراسیا محسوب میشود و امکان ارتباط مستقیم با روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را فراهم میکند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: تحولات سالهای اخیر و تغییر مسیر بخشی از تجارت جهانی، اهمیت بنادر شمالی کشور را بیش از گذشته افزایش داده و در این میان، بندر کاسپین به عنوان بزرگترین و مدرنترین بندر ایرانی دریای خزر، جایگاه ویژهای در راهبرد توسعه تجارت کشور پیدا کرده است.
به گفته وی، بندر کاسپین با بهرهمندی از زیرساختهای مدرن تخلیه و بارگیری، اراضی پسکرانه گسترده، دسترسی به شبکه جادهای کشور، اتصال به شبکه ریلی سراسری و برخورداری از ۶ شهرک صنعتی متصل و منفصل، در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین گرههای لجستیکی کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب است.
طاعتیمقدم یکی از مهمترین کارکردهای بندر کاسپین را نقشآفرینی در تأمین کالاهای اساسی کشور عنوان کرد و گفت: واردات غلات، گندم، جو، ذرت دامی و روغن خام از کشورهای روسیه و قزاقستان از طریق این بندر، ظرفیت ارزشمندی برای تنوعبخشی به مسیرهای تأمین و افزایش امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: بهرهگیری از مزیت جغرافیایی دریای خزر و بندر کاسپین میتواند هزینههای تأمین کالاهای اساسی را کاهش داده و پایداری زنجیره تأمین کشور را تقویت کند.
به گزارش دیارمیرزا، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی همچنین به فرصتهای ناشی از گسترش تجارت با چین و سایر کشورهای آسیایی اشاره کرد و گفت: مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور میتوانند از طریق کریدورهای ترکیبی دریایی، ریلی و جادهای به بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی منتقل شوند.
وی مزیت اصلی منطقه آزاد انزلی را فراتر از موقعیت جغرافیایی دانست و اظهار کرد: ترکیب کمنظیر زیرساختهای بندری، خدمات لجستیکی، انبارداری، پردازش کالا و تسهیلات گمرکی، امکان ایجاد زنجیره ارزش و کاهش هزینههای تجارت را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
طاعتیمقدم با تاکید بر اینکه توسعه کریدورهای ترانزیتی صرفاً یک پروژه حملونقلی نیست، تصریح کرد: این موضوع بخشی از راهبرد ملی برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران است و اقتصادی تابآور خواهد بود که از مسیرهای متنوع تجاری، دسترسی پایدار به بازارهای هدف، شبکههای تأمین مطمئن و زیرساختهای کارآمد لجستیکی برخوردار باشد.
وی گفت: منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین میتوانند نقش مهمی در تحقق اهداف برنامههای توسعه کشور، گسترش تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری، توسعه ترانزیت بینالمللی و همکاریهای اقتصادی منطقهای ایفا کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دولت، اتاقهای بازرگانی، فعالان اقتصادی و نهادهای توسعهای، اظهار کرد: با تکمیل زیرساختهای حملونقل، توسعه همکاریهای منطقهای و استفاده حداکثری از ظرفیتهای دریای خزر، بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی، ایران میتواند جایگاه شایسته خود را در تجارت بینالمللی بازیابد و سهم بیشتری از جریان تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد.