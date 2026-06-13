به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی اسماعیلی روز شنبه در تشریح اقدامات حفاظتی این شرکت در زمینه منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: برنامه‌های راهبردی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در سه محور اصلی شامل انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و اصلاح و تعدیل پروانه‌های کشاورزی با هدف کنترل برداشت از آبخوان‌ها و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به مقابله قاطع با برداشت‌های غیرقانونی آب، افزود: در سال گذشته یک‌هزار و ۲۷۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان پر و مسلوب‌المنفعه شد که در این میان شهرستان‌های اهر با ۱۲۲، تبریز با ۱۱۸ و مرند با ۱۰۶ حلقه، بیشترین آمار انسداد را به خود اختصاص داده‌اند. این اقدام به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در جلوگیری از افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی و صیانت از آبخوان‌ها محسوب می‌شود.

اسماعیلی از نصب ۹۳۱ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های بهره‌برداری خبر داد و گفت: شهرستان‌های مراغه، تبریز و شبستر پیشتاز نصب این کنتورها هستند؛ اقداماتی که نقش بسزایی در شفاف‌سازی میزان برداشت، مدیریت دقیق مصارف و اجرای صحیح برنامه‌های تعادل‌بخشی ایفا می‌کند.

کاهش ۱۲۷.۸ میلیون مترمکعبی حجم پروانه‌ها

مجری طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری بخش کشاورزی در دستور کار مستمر قرار دارد، تصریح کرد: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون، ۱۶ هزار و ۲۹۱ فقره پروانه کشاورزی اصلاح شده که نتیجه آن کاهش ۱۲۷.۸ میلیون مترمکعبی حجم برداشت آب بوده است.

به گفته وی، تنها در سال گذشته ۶ هزار و ۱۱۷ فقره پروانه در استان تعدیل شد که سهم سال ۱۴۰۴ از این کاهش، ۳۶.۱۵ میلیون مترمکعب بوده است. بیشترین کاهش حجم برداشت مربوط به شهرستان‌های تبریز، میانه و شبستر گزارش شده است که آثار مثبت آن در سال‌های آتی و بهبود وضعیت آبخوان‌ها نمایان خواهد شد.

اسماعیلی همچنین به همکاری شرکت‌های توزیع برق استان در اجرای طرح «مدیریت توأمان آب و برق» اشاره کرد و افزود: با پایش ماهانه بهره‌برداری چاه‌ها، از برداشت‌های مازاد پس از اتمام حقابه و همچنین فعالیت چاه‌ها در فصل غیرزراعی از طریق قطع برق جلوگیری شد که این اقدام دستاوردهای قابل‌توجهی در کنترل مصارف کشاورزی داشته است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه‌ها راهکاری حیاتی برای مقابله با افت سطح آبخوان‌ها و جلوگیری از تشدید بحران آب است، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب در استان، نیازمند همراهی بیش از پیش بهره‌برداران، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت عمومی مردم است.

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