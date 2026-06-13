رئیس اورژانس استان خبر داد:
4 کشته و 344 مصدوم دستاورد 233 حادثه رانندگی استان مرکزی در یک هفته
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: در بازه زمانی یک هفته منتهی به روز شنبه 23 خرداد ماه سال جاری 233 فقره حادثه رانندگی در این استان به وقوع پیوست که منجر به کشته شدن 4 نفر و مصدومیت 344 نفر شد.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: از میان کشتهشدگان حوادث رانندگی فوق، 3 نفر عابر پیاده شامل 2 کودک 4 و 6 ساله و یک سالمند 65 ساله بودند. همچنین از میان مصدومشدگان نیز 59 نفر عابر پیاده بودند. این آمارها نشاندهنده زنگ خطری برای بیتوجهی به ایمنی عابران در معابر شهری و برونشهری است.
وی از آسیبپذیری بالای عابران پیاده ابراز نگرانی کرده و ادامه داد: 59 نفر از مصدومان که بیش از 17 درصد مجروحان را شامل میشوند و 3 نفر از کشتهشدگان که 75 درصد جانباختگان هستند، عابران پیاده بودند. متأسفانه در میان جانباختگان، یک دختر 4 ساله، یک پسر 6 ساله و یک مرد 65 ساله دیده میشود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این ارقام زنگ خطری برای رانندگان و عابران است. در این راستا ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، قوانین راهنمایی و رانندگی و افزایش احتیاط به ویژه در معابر شهری را دوچندان میکند.
ایراننژاد به تعداد پایگاههای اورژانس استان مرکزی اشاره کرده و تصریح کرد: اورژانس 115 این استان، 34 پایگاه اورژانس شهری، 48 پایگاه اورژانس جادهای، 2 پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و 4 دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد که در هنگام وقوع حادثه آمادگی کامل برای امدادرسانی را دارند.