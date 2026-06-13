به گزارش ایلنا از گلستان، مارال نوریان اظهارداشت: هم استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده مواردی همچون‌عدم حضور کارمند یا مدیر وعدم پیش بینی نیروی جایگزین، موکول کردن ارائه خدمات به زمان‌های آتی بدون توجیه قانونی، ایراد در سامانه ها، تجهیزات اداری و ارتباطی مرتبط با ارائه خدمت وعدم رعایت زمان قانونی شروع و پایان ارائه خدمت با این سامانه تماس بگیرند تا این موارد در کوتاه‌ترین زمان بررسی و رسیدگی شود.

به گفته وی، همچنین موارد دیگری که از طریق این سامانه رسیدگی خواهد شدعدم اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و فرآیندهای ارائه خدمت، عدم اطلاع‌رسانی شفاف و بموقع تصمیمات مرتبط با خدمت، هدررفت انرژی و اسراف و تبذیر منابع وعدم رعایت احترام، عدالت و کرامت انسانی در ارائه خدمت به متقاضیان است.

نوریان افزود: تاکنون این سامانه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل، پایانه مسافربری گرگان، بلیط‌های اتوبوس و پل‌های عابر پیاده برون شهری اطلاع‌رسانی شده و این روند همچنان ادامه دارد تا امکان دسترسی سریع‌تر و بهتر مردم به خدمات دولتی بیش از پیش فراهم شود.

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