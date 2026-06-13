خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه اندازی سامانه فواد در راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان

راه اندازی سامانه فواد در راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان
کد خبر : 1798257
لینک کوتاه کپی شد.

بازرس اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: سامانه فوریت‌های اداری (فواد) با شماره تماس ۱۲۸ با هدف استفاده از ظرفیت‌های مردمی در رصد ارائه خدمات عمومی توسط ادارات دولتی در دو بخش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان راه اندازی شده است.

به گزارش ایلنا از گلستان، مارال نوریان اظهارداشت: هم استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده مواردی همچون‌عدم حضور کارمند یا مدیر وعدم پیش بینی نیروی جایگزین، موکول کردن ارائه خدمات به زمان‌های آتی بدون توجیه قانونی، ایراد در سامانه ها، تجهیزات اداری و ارتباطی مرتبط با ارائه خدمت وعدم رعایت زمان قانونی شروع و پایان ارائه خدمت با این سامانه تماس بگیرند تا این موارد در کوتاه‌ترین زمان بررسی و رسیدگی شود. 

به گفته وی، همچنین موارد دیگری که از طریق این سامانه رسیدگی خواهد شدعدم اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و فرآیندهای ارائه خدمت، عدم اطلاع‌رسانی شفاف و بموقع تصمیمات مرتبط با خدمت، هدررفت انرژی و اسراف و تبذیر منابع وعدم رعایت احترام، عدالت و کرامت انسانی در ارائه خدمت به متقاضیان است. 

نوریان افزود: تاکنون این سامانه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل، پایانه مسافربری گرگان، بلیط‌های اتوبوس و پل‌های عابر پیاده برون شهری اطلاع‌رسانی شده و این روند همچنان ادامه دارد تا امکان دسترسی سریع‌تر و بهتر مردم به خدمات دولتی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی