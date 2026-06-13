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۵۲ واحد عرضه سموم کشاورزی در قزوین زیر ذره‌بین بازرسان رفتند

۵۲ واحد عرضه سموم کشاورزی در قزوین زیر ذره‌بین بازرسان رفتند
کد خبر : 1798174
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پنجمین رزمایش سراسری پایش و نظارت بر واحدهای عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی با هدف صیانت از حقوق عامه، حفظ سلامت جامعه، پیشگیری از توزیع سموم غیرمجاز و ارتقای امنیت غذایی در استان قزوین برگزار شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، این رزمایش صبح امروز با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان در راستای تشدید نظارت بر شبکه توزیع آفت‌کش‌های کشاورزی و ارتقای سلامت محصولات تولیدی اجرا شد.

در این مانور، ۱۰ گروه بازرسی متشکل از ۳۴ کارشناس و بازرس از سازمان جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اداره کل تعزیرات حکومتی حضور داشتند و از ۵۲ واحد عرضه‌کننده سموم و آفت‌کش‌های کشاورزی در سطح استان بازدید کردند.

در جریان این بازرسی‌ها، تخلفاتی از جمله عدم تمدید مجوز فعالیت، عدم حضور مسئول فنی، نگهداری و عرضه سموم تاریخ‌گذشته، کشف آفت‌کش‌های ممنوعه، قاچاق و تاریخ‌منقضی، پایان اعتبار پروانه فعالیت و عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز شناسایی شد.

بر این اساس، برای واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و اخطار کتبی صادر شد. همچنین مهلت یک‌ماهه برای رفع نواقص، اصلاح موارد تخلف و تمدید مجوزهای فعالیت تعیین شد.

در حاشیه این رزمایش، بر ضرورت تداوم بازدیدهای مستمر از داروخانه‌های گیاهپزشکی، توسعه تشکل‌های صنفی تحت نظارت اتاق اصناف کشاورزی و رصد وضعیت تولید، توزیع و مصرف سموم از طریق سامانه‌های مانیتورینگ تأکید شد.

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