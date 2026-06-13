۹۱ مورد تصادف در دو روز پایانی هفته در چهارمحال و بختیاری؛ ۲ فوتی و ۶۹ مصدوم

به گزارش خبرنگار ایلنا، نرگس عسگری امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طی دو روز پنجشنبه و جمعه، ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه، ۹۱ مورد تصادف در استان به وقوع پیوسته است.

وی افزود: این حوادث ۶۹ مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان این تصادفات به مراکز درمانی اعزام شدند.

عسگری بیان کرد: برخورد خودروی پژو با نیسان وانت در محور لردگان - مالخلیفه با ۶ مصدوم، برخورد پراید و ساینا در محور فرخ‌شهر - دستگرد با ۶ مصدوم و یک فوتی، واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور مالخلیفه به یاسوج با ۴ مصدوم و یک فوتی از جمله این حوادث رانندگی بود.

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