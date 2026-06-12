به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا آبسوران در حاشیه برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی «حال خوش دریاچه ارومیه» در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حضور فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در جشنواره دریاچه ارومیه اظهار کرد: از نخستین ساعات برگزاری جشنواره، ایستگاه ساخت و پرواز بادبادک با استقبال گسترده خانواده‌ها همراه بود و تمامی امکانات مورد نیاز برای ساخت بادبادک در اختیار کودکان قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر اجرای این برنامه، برای پروازهای برتر نیز جوایزی در نظر گرفته شد تا فضایی شاد و مشارکتی برای کودکان ایجاد شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی ادامه داد: بخش ساخت پرچم و اجرای هنر کاغذ و تا یا همان اوریگامی نیز برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها برگزار شد که با استقبال قابل توجه همراه بود.

آبسوران با اشاره به برپایی نمایشگاه آثار هنری کودکان و نوجوانان استان گفت: در این نمایشگاه، آثار نقاشی با موضوع محیط زیست، صرفه‌جویی در مصرف آب و اهمیت حفاظت از دریاچه ارومیه به نمایش درآمد.

وی افزود: کانون علوم و فناوری‌های نوین استان نیز با اجرای آزمایش‌های علمی برای کودکان حضور داشت و در یکی از بخش‌ها، آزمایش چگالی آب اجرا شد تا کودکان به شکل عملی با مفاهیم علمی آشنا شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی گفت: در بخش دیگری از برنامه‌ها، به کودکان گلدان‌هایی همراه با بذر کتان اهدا شد و آموزش کاشت و نگهداری از گیاهان به آن‌ها ارائه شد تا پس از بازگشت به خانه، روند رشد گیاه را دنبال کنند.

وی همچنین از اجرای برنامه رصد خورشید خبر داد و افزود: طی سه روز جشنواره، با استقرار تلسکوپ و همراهی انجمن نجوم، کودکان فرصت مشاهده خورشید و آشنایی با پدیده‌های علمی را پیدا کردند.

آبسوران خاطرنشان کرد: تمامی این برنامه‌ها در راستای شعار امسال کانون با عنوان «برای ایران؛ می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» اجرا شد و تلاش داریم بهترین خدمات فرهنگی، آموزشی و تربیتی را به کودکان و نوجوانان ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: در حاشیه برنامه‌ها نیز با اجرای شعرخوانی، بازی‌های گروهی و ایجاد فضای شاد، تلاش شد خانواده‌ها و کودکان لحظاتی متفاوت و خاطره‌انگیز را در کنار دریاچه ارومیه تجربه کنند.

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