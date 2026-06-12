به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین مرادی به اقدامات انجام شده برای اعزام نیروهای انسانی به منطقه اشاره داشته و افزود: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات شهرستان دشتی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان بوشهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان بوشهر با همراهی نیروهای مردمی و اعضای گروه حفاظت از زیست‌بوم «نجات بیرمی» عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند پیش از سرایت آتش به سایر بخش‌های منطقه، حریق را مهار و آتش را خاموش کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به مدت زمان عملیات اطفای حریق اشاره کرده و اظهار داشت: عملیات مهار و اطفای آتش‌سوزی حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید و با تلاش نیروهای حاضر در صحنه از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری شد.

سرهنگ مرادی به برآوردهای اولیه از خسارات وارد شده بر اثر وقوع آتش‌سوزی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در این حادثه آتش‌سوزی حدود 1.5 هکتار از عرصه‌های طبیعی و مرتعی منطقه دچار آتش‌سوزی شد. علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

وی از مشارکت نیروهای مردمی و فعالان محیط‌زیست در مهار حریق قدردانی کرده و بیان داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش در عرصه‌های طبیعی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی کنند تا از بروز خسارات گسترده جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر تأکید کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی، رعایت نکات ایمنی از سوی گردشگران، دامداران و بهره‌برداران منابع طبیعی برای پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه آتش‌سوزی ضروری است.

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