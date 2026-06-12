رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:
انفجار و ریزش آوار یک ساختمان 2 طبقه در خیابان جهانگیری اراک
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: در پی وقوع حادثه انفجار و ریزش آوار یک ساختمان 2 طبقه در خیابان جهانگیری شهر اراک، بلافاصله 2 کد عملیاتی اورژانس و نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: در پی حادثه انفجار یک منزل مسکونی در خیابان جهانگیری 12 متری جهاد، یک منزل مسکونی 2 طبقه تخریب شده و همچنین ساختمان 2 طبقه همجوار این ساختمان نیز با حدود 50 درصد آسیبدیدگی همراه شده است.
وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از مصدومیت در این حادثه اعلام نشده است. یکی از ساکنان ساختمان که بیرون از منزل مسکونی و در سطح شهر بوده در هنگام بازگشت به محل حادثه، نیروهای اورژانس و آتشنشانی را از وجود همسرش در منزل مطلع کرده است. اما اطلاعی از سرنوشت این فرد در دست نیست.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به دیگر اخبار مربوط به این حادثه ریزش آوار ساختمان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تا این لحظه خبری از تلفات جانی این حادثه گزارش نشده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.