رئیس کل دادگستری لرستان خبر داد؛
مختومه شدن ۱۳ هزار و ۶۰۰ پرونده قضایی در شهرستان سلسله
رئیس کل دادگستری لرستان از مختومه شدن ۱۳ هزار و ۶۰۰ پرونده قضایی در شهرستان سلسله خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری امروز چهارشنبه در بازدید از حوزه قضایی سلسله، اظهار کرد: آمار عملکرد حوزه قضایی شهرستان سلسله در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده تلاش شبانهروزی کارکنان این مجموعه در راستای خدمترسانی به مردم و تحقق عدالت است.
وی ادامه داد: ورودی شعب در این مدت ۱۳ هزار و ۱۰۴ پرونده بوده است که با تلاش قضات و کارکنان، تعداد ۱۳ هزار و ۶۰۰ پرونده مختومه شده است که این رقم معادل ۱۰۳ درصد ورودیها میباشد. این موفقیت چشمگیر نشان از عزم جدی دستگاه قضایی این شهرستان در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندهها دارد.
رئیس شورای قضایی لرستان افزود: از نکات برجسته در دادگستری سلسله، میانگین زمان رسیدگی ۵۰ روزه به پروندهها است. این امر گامی مهم در جهت تسریع روند قضایی و کاهش اطاله دادرسی محسوب میشود و رضایتمندی مراجعین را به همراه خواهد داشت. همچنین، در راستای شفافیت و عدالت در فرآیندهای کارشناسی، ۹۹ درصد از ارجاعات به کارشناسی با استفاده از روش قرعهکشی سیستمی صورت گرفته است که این موضوع نیز به افزایش اعتماد عمومی به نتایج کارشناسی کمک شایانی میکند.
شهواری تصریح کرد: حوزه قضایی سلسله در استفاده از فناوریهای نوین نیز پیشگام بوده است؛ به طوری که ۹۸ درصد ابلاغها به صورت الکترونیک انجام شده است که این امر علاوه بر تسریع در فرآیند ابلاغ، هزینهها را نیز کاهش میدهد. از سوی دیگر، رویکرد حمایتی و اصلاحی دستگاه قضایی در این شهرستان مشهود است؛ به نحوی که ۴۸ درصد از احکام صادر شده، مجازات جایگزین حبس بوده است. این آمار نشاندهنده توجه به جنبههای تربیتی و اصلاحی مجازاتها و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانها و بازگشت افراد به آغوش جامعه است.
وی از تلاشها و زحمات رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و تمامی کارکنان حوزه قضایی شهرستان سلسله قدردانی و بر ادامه این روند رو به رشد و تلاش مستمر برای تحقق کامل اهداف سند تحول و تعالی قضایی تأکید کرد.