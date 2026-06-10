همزمان با روز ملی فرش؛
آیین زنده قالیبافی در شیراز برگزار شد/ هر دار قالی، دریچهای به سوی توانمندسازی اقتصادی
به مناسبت ۲۰ خرداد، روز ملی فرش دستباف، نمایشگاه یکروزه «تار و پود تمدن» همراه با آیین زنده قالیبافی، اجرای عملی رنگرزی گیاهی، نمایش ابزارآلات مرتبط با مرمت ، رفوگری و نمایش آثار منتشرشده اداره فرش برگزار شد.
به گزارش ایلنا، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، در این مراسم با اشاره به پیوند عمیق فرش دستباف با هویت فرهنگی و تاریخی استان فارس اظهار داشت: فرش دستباف تنها یک محصول اقتصادی نیست، بلکه روایتگر سبک زندگی، باورها، هنر و تمدن مردمان این سرزمین است. بسیاری از طرحها و نقوش اصیل فرش فارس، ظرفیت تبدیل شدن به جاذبههای فرهنگی و گردشگری را دارند و میتوان از این میراث ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی به گردشگران داخلی و خارجی بهره گرفت.
مهدی پارسایی،با تأکید بر ضرورت همافزایی میان حوزههای گردشگری، صنایعدستی و تولید، افزود: توسعه گردشگری فرهنگی و خلاق میتواند به رونق بازار فرش دستباف کمک کند. ایجاد رویدادهای زنده قالیبافی، معرفی کارگاههای تولید فرش به عنوان مقاصد گردشگری و استفاده از ظرفیت نمایشگاهها و جشنوارهها، زمینهای مناسب برای حمایت از بافندگان، افزایش فروش و معرفی برند فرش فارس در سطح ملی و بینالمللی فراهم خواهد کرد.
پارسایی اضافه کرد: حفظ و ترویج هنر فرشبافی، سرمایهگذاری برای صیانت از هویت فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی استان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز با تأکید بر جایگاه رفیع فرش دستباف بهعنوان میراثی گرانسنگ، اظهار داشت: فرش دستباف، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی پایدار است. هر دار قالی، دریچهای به سوی توانمندسازی اقتصادی، بهویژه برای بانوان روستایی، محسوب میشود.
کریم مجرب با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل فرش دستباف استان فارس از جمله نقوش اصیل قشقایی و طرحهای نفیس شیراز، افزود: متأسفانه سهم صادراتی فرش فارس هنوز با ظرفیت واقعی آن فاصله دارد. اولویت ما تسهیل فرآیندهای گمرکی، توسعه بازاریابی دیجیتال و حذف واسطههای غیرضروری برای ایجاد زنجیره ارزش عادلانه در تولید و تجارت است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با بیان اینکه فرش دستباف از دیرباز نماد ایران و یکی از مهمترین مروجان فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی در جهان بوده است، اظهار داشت: تحول و شکوفایی صنعت فرش در استان فارس نیازمند مساعدت، تلاش و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و فعالان این حوزه است.
وی افزود: در صورت همکاری دستگاههای متولی و تسهیل فرآیند ایجاد موزه فرش و خانه فرش در مرکز استان، شاهد رونق و توسعه بیش از پیش این هنر ـ صنعت ارزشمند خواهیم بود و زمینه برای معرفی بهتر ظرفیتهای فرش فارس در بازارهای داخلی و بینالمللی فراهم خواهد شد.
مجرب با اشاره به مزیتهای مهم این هنر-صنعت، از جمله بهرهگیری از رنگهای طبیعی، و با بیان آمار فعالیت بافندگان استان، تصریح کرد: در استان فارس ۱۷۰ هزار نفر بافنده بالقوه با میانگین تولید سالانه حدود ۴۰ هزار مترمربع فعالیت دارند. در سال جاری، تعداد کل افراد بیمهشده ۱۶ هزار و ۷۱۸ نفر است و برای این بافندگان ۱۲۶ پروانه تولید غیرمتمرکز صادر شده است.
مدیرکل صمت فارس همچنین به تفکیک مجوزهای مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: ۴۵ هزار و ۶۰۰ فقره مجوز مشاغل خانگی مستقل و ۶۵ فقره مجوز مشاغل خانگی پشتیبان صادر شده است. تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۴ نیز به این شرح است: · مشاغل خانگی مستقل: ۵۶ نفر به مبلغ ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
مشاغل خانگی پشتیبان؛ ۱۰ پرونده به مبلغ ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
وی با نگاهی به آینده، تأکید کرد: ضرورت دارد از فرش تنها بهعنوان یک کالای صادراتی نگاه نکنیم؛ این هنر-صنعت، سفیر فرهنگی و دیپلماسی نامرئی ایران در جهان است. برنامه داریم با حمایت از پژوهش در زمینه رنگهای طبیعی و ثبت جهانی نقوش اصیل، ضمن حفظ اصالت، پاسخگوی سلیقه روز بازارهای جهانی باشیم.
مدیرکل صمت فارس خاطرنشان کرد: صنعت فرش پتانسیل بسیار زیادی در عرصه تولید، اشتغالزایی، ارزآوری و سرمایهگذاری دارد و حمایت ویژه از دستبافتههای بافندگان برای توسعه و رونق این حوزه حیاتی است. آیندهای درخشان برای فرش دستباف فارس رقم خواهیم زد، به شرط آنکه همت جمعی و حمایت هوشمندانه جایگزین نگاه سنتی و جزیرهای شود.