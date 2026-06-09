خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود پلیس به پرونده ۵۷ میلیاردی تخلف ارزی

ورود پلیس به پرونده ۵۷ میلیاردی تخلف ارزی
کد خبر : 1796528
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان البرز از ایفای تعهد ارزی یک شرکت متخلف به میزان ۵۷ میلیارد ریال با ورود پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند با اشاره به ورود پلیس به پرونده ۵۷ میلیاردی تخلف ارزی، اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده اقتصادی با موضوع دریافت ارز و عدم ایفای تعهدات ارزی به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال به پلیس امنیت اقتصادی، تیمی ویژه از کارآگاهان این پلیس بررسی موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی و جمع آوری مستندات متقن، مدیرعامل شرکت دریافت کننده ارز به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و تذکرات لازم در خصوص موضوع داده شد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با بررسی‌ها مشخص شد که این شرکت پس از ورود پلیس به موضوع نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرد.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف برخورد با مخلان اقتصادی تشکیل شده و تلاش می‌کنیم با شناسایی کسانی که قصد ضربه زدن به نظام مالی کشور را دارند، برخورد قاطع انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی