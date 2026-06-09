به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند با اشاره به ورود پلیس به پرونده ۵۷ میلیاردی تخلف ارزی، اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده اقتصادی با موضوع دریافت ارز و عدم ایفای تعهدات ارزی به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال به پلیس امنیت اقتصادی، تیمی ویژه از کارآگاهان این پلیس بررسی موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی و جمع آوری مستندات متقن، مدیرعامل شرکت دریافت کننده ارز به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و تذکرات لازم در خصوص موضوع داده شد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با بررسی‌ها مشخص شد که این شرکت پس از ورود پلیس به موضوع نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرد.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف برخورد با مخلان اقتصادی تشکیل شده و تلاش می‌کنیم با شناسایی کسانی که قصد ضربه زدن به نظام مالی کشور را دارند، برخورد قاطع انجام شود.

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