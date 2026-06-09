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طی سال جاری ۱۲نفر در آذربایجان غربی از قصاص رهایی یافتند

طی سال جاری ۱۲نفر در آذربایجان غربی از قصاص رهایی یافتند
کد خبر : 1796505
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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با رضایتی دیگر از سوی اولیای دم، امسال تعداد سازش‌های قتل عمد در استان به ۱۲ مورد رسید.

به گزارش ایلنا،ناصر عتباتی از سازش یک فقره پرونده قتل عمد به حرمت خون پاک رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان در میاندوآب خبر داد و گفت: پنج سال قبل در میاندوآب فردی با هویت ح - ب مرتکب قتل عمد شده بود که از آن تاریخ زندانی و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر شد.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم تلاشهایی که مدیران قضایی، مدیر و مددکاران زندان و شورای حل اختلاف میاندوآب با همراهی هسته های جهادی بخشایش آغاز کرده بودند منجر به نتیجه شد و اولیای دم به حرمت خون پاک رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان از حق خود گذشتند و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

 

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