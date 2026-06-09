طی سال جاری ۱۲نفر در آذربایجان غربی از قصاص رهایی یافتند

به گزارش ایلنا،ناصر عتباتی از سازش یک فقره پرونده قتل عمد به حرمت خون پاک رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان در میاندوآب خبر داد و گفت: پنج سال قبل در میاندوآب فردی با هویت ح - ب مرتکب قتل عمد شده بود که از آن تاریخ زندانی و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر شد.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم تلاشهایی که مدیران قضایی، مدیر و مددکاران زندان و شورای حل اختلاف میاندوآب با همراهی هسته های جهادی بخشایش آغاز کرده بودند منجر به نتیجه شد و اولیای دم به حرمت خون پاک رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان از حق خود گذشتند و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

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