فرماندار نظرآباد خواستار افزایش اکیپهای بازرسی بازار شد
فرماندار شهرستان نظرآباد با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتهای میدانی بر بازار، خواستار افزایش بازرسیهای هدفمند و عرضه مستمر گوشت و مرغ تنظیم بازاری در سطح شهرستان شد و گفت: آرامش و ثبات بازار در گرو نظارت مستمر و دسترسی مناسب شهروندان به کالاهای اساسی است.
به گزارش ایلنا از البرز، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان نظرآباد به ریاست دکتر شمیرانی، فرماندار شهرستان و با حضور اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت بازار، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و راهکارهای ارتقای نظارت بر بازار مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار نظرآباد با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر واحدهای صنفی اظهار کرد: دستگاههای متولی باید با افزایش نظارتهای میدانی و هدفمند، زمینه آرامش و ثبات بازار را فراهم کنند. همچنین لازم است اقدامات و بازرسیهای انجامشده به صورت مستمر اطلاعرسانی شود تا شهروندان در جریان روند نظارتها قرار گیرند.
وی با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی افزود: عرضه روزانه گوشت و مرغ تنظیم بازاری باید با بهرهگیری از ظرفیت واحدهای سیار، روستابازارها و استقرار در محلات مختلف به صورت مستمر انجام شود تا دسترسی شهروندان به این اقلام تسهیل شود.
شمیرانی همچنین بر افزایش تعداد اکیپهای بازرسی و استفاده از ظرفیتهای مردمی در فرآیند نظارت تأکید کرد و گفت: مشارکت شهروندان در رصد بازار میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نظارتها و پیشگیری از تخلفات ایفا کند.
فرماندار نظرآباد در ادامه خواستار پیگیری مستمر مصوبات ستاد تنظیم بازار شد و تصریح کرد: تمامی مصوبات باید به صورت میدانی دنبال شده و گزارش اقدامات انجامشده به شکل منظم ارائه شود تا میزان تحقق تصمیمات و اثربخشی آنها به دقت ارزیابی شود.
در پایان این جلسه، اعضای ستاد تنظیم بازار ضمن ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی، درباره راهکارهای ساماندهی بازار و تأمین مطلوب کالاهای مورد نیاز شهروندان تبادل نظر کردند.