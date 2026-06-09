توقیف کامیونی با راننده 15 ساله در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تکمیل این خبر گفت: از آنجایی که هدایت وسایل نقلیه سنگین نیازمند مهارت تخصصی و داشتن گواهینامه مرتبط است، سپردن چنین وسایلی به افراد کم‌سن‌وسال خطری جدی کاربران جاده محسوب می‌شود و مالک وسیله نقلیه به اتهام معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این اقدام می‌توانست منجر به بروز حادثه‌ای ناگوار و غیر قابل جبران شود، افزود: خوشبختانه با هوشیاری مأموران از وقوع هرگونه سانحه جلوگیری شد و کشنده فوق جهت سیر مراحل قانونی توقیف و راننده، ولی ایشان و مالک خودرو به علت در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به فرد فاقد صلاحیت برابر قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده پلیس راه استان به خانواده‌ها هشدار داد: به هیچ عنوان اجازه استفاده از وسایل نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه را ندهند چرا که رانندگی، خصوصاً با ناوگان سنگین، یک مهارت تخصصی است و کمترین خطا می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.

تقی‌خانی ادامه داد: پلیس راه برخورد قانونی با این گونه موارد را با جدیت ادامه می‌دهد و از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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