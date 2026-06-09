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توقیف کامیونی با راننده 15 ساله در قزوین

توقیف کامیونی با راننده 15 ساله در قزوین
کد خبر : 1796254
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رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: مأموران کنترل نامحسوس پلیس راه استان حین اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی باربری در آزادراه قزوین کرج، یک دستگاه کامیون کشنده که رانندگی آن را نوجوانی کمتر از 15 ساله بر عهده داشت توقیف کردند.

به گزارش ایلنا  از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تکمیل این خبر گفت: از آنجایی که هدایت وسایل نقلیه سنگین نیازمند مهارت تخصصی و داشتن گواهینامه مرتبط است، سپردن چنین وسایلی به افراد کم‌سن‌وسال خطری جدی کاربران جاده محسوب می‌شود و  مالک وسیله نقلیه به اتهام معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این اقدام می‌توانست منجر به بروز حادثه‌ای ناگوار و غیر قابل جبران شود، افزود: خوشبختانه با هوشیاری مأموران از وقوع هرگونه سانحه جلوگیری شد و کشنده فوق جهت سیر مراحل قانونی توقیف و راننده، ولی ایشان و مالک خودرو به علت در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به فرد فاقد صلاحیت برابر قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده پلیس راه استان به خانواده‌ها هشدار داد: به هیچ عنوان اجازه استفاده از وسایل نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه را ندهند چرا که رانندگی، خصوصاً با ناوگان سنگین، یک مهارت تخصصی است و کمترین خطا می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.

تقی‌خانی ادامه داد: پلیس راه برخورد قانونی با این گونه موارد را با جدیت ادامه می‌دهد و از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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