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مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد:

تعطیلی 9 شهرستان استان یزد به دلیل آلودگی هوا در روز سه‌شنبه 19 خرداد

تعطیلی 9 شهرستان استان یزد به دلیل آلودگی هوا در روز سه‌شنبه 19 خرداد
کد خبر : 1796158
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مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: فعالیت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و بانک‌ها به جز شعب منتخب در شهرستان‌های اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، زارچ، مهریز، میبد و یزد تعطیل روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: این تصمیمات با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار و افزایش غلظت آلاینده‌ها و همچنین به دلیل افزایش شدید آلودگی هوا و غلظت بالای گردوغبار در هوای استان، اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی امدادی و خدمات‌رسان از جمله اورژانس، آتش‌نشانی، فرماندهی انتظامی، آب، برق، گاز، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی از این تصمیمات مستثنی بوده و در روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد به فصل برگزاری امتحانات اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به فصل برگزاری امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و آموزشی، برنامه امتحانات مطابق تقویم آموزشی بدون تغییر برگزار می‌شود.

بالاکتفی تصریح کرد: از شهروندان به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی تقاضا می‌شود توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند، از حضور در فضای باز و ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

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