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کشف بیش از ۸ تن کود شیمیایی غیرمجاز در تالش

کشف بیش از ۸ تن کود شیمیایی غیرمجاز در تالش
کد خبر : 1796112
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ماموران پلیس آگاهی تالش ۸ تن کود شیمیایی بدون مجوز به ارزش ۳۵ میلیون ریال را در بازرسی از انباری در این شهرستان کشف کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان تالش در پی دریافت خبری مبنی بر دپو کود شیمیایی بدون مجوز در یک انبار، بررسی و تایید موضوع، با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

پلیس تالش در بازرسی از این انبار، ۸ تن و ۹۰۲ کیلوگرم کود شیمیایی بدون مجوز را کشف کرد.

کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف شده ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

متهم ۴۲ ساله این پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

 

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