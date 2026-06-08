رفع تصرف ۱۳ هزار مترمربع زمین ملی در تالش
۱۳ هزار مترمربع زمین ملی در شهرستان تالش از ۳ متصرف پس گرفته شد.
به گزارش ایلنا از رشت، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران انتظامی شهرستان تالش در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف ۳ قطعه زمین ملی به مساحت ۱۳ هزار مترمربع از سوی افرادی سودجو در سطح شهرستان تالش، به همراه ماموران منابع طبیعی شهرستان به محلهای مورد نظر اعزام شدند.
این زمینهای ملی به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع از ۳ متصرف پس گرفته شد و همه آثار تصرف نیز جمع آوری شد.
چنین زمینهایی در شهرستان تالش در مجموع بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال معامله میشود.
متصرفان برای سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شدند.