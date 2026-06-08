به گزارش ایلنا از رشت، استاندار گیلان در دیدار با سعید جغتایی رئیس امور حمل و نقل و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور، روند تأمین اعتبار طرح‌های اولویت دار حوزه راه و حمل و نقل استان را بررسی کرد.

هادی حق‌شناس در این نشست، با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی گیلان در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و حمل و نقل کشور، مقرر شد طرح‌های راهبردی استان در اولویت تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرند.

تعریض محور سراوان - پونل، تکمیل کنارگذر تالش، تکمیل کنارگذر بندرانزلی و تقاطع غیرهمسطح شهید املاکی لنگرود از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی هستند که با تکمیل آنها، بخشی از حلقه‌های ارتباطی اقتصاد گیلان تکمیل شده و زمینه تسهیل جابه‌جایی کالا، کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی استان فراهم خواهد شد.

استاندار گیلان در این دیدار، با اشاره به موقعیت راهبردی استان در شبکه حمل و نقل کشور و دسترسی به مرز‌های دریایی و کریدور‌های بین‌المللی، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی ارتباطی تأکید کرد و گفت: توسعه راه‌های ارتباطی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام، نقش مهمی در افزایش سهم گیلان در جابه جایی کالا، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت جایگاه استان در مبادلات منطقه‌ای و ملی دارد.

حق‌شناس همچنین با قدردانی از همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور در پیگیری نیاز‌های عمرانی استان، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها برای تکمیل طرح‌های راهبردی تأکید کرد.

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