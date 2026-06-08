به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، علی دهقانی امروز دوشنبه در جریان بازدید از حوزه قضایی شهرستان دزفول و حضور در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های کثیرالشاکی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات انجام‌شده و تلاش‌های مستمر قضات و کارکنان دستگاه قضایی شهرستان دزفول، مراحل رسیدگی به این پرونده در حال نهایی شدن است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و اقدامات مؤثر انجام‌شده، رأی پرونده «گلباران» در آینده‌ای بسیار نزدیک صادر و به طرفین ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان رسیدگی دقیق، عادلانه و در چارچوب قانون به پرونده‌های کثیرالشاکی را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: تسریع در تعیین تکلیف این‌گونه پرونده‌ها نقش مهمی در احقاق حقوق مردم و افزایش رضایتمندی عمومی دارد.

پرونده گلباران از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی در استان خوزستان است که طی سال‌های اخیر با تعداد زیادی شاکی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

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