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رئیس کل دادگستری خوزستان:

رأی پرونده گلباران در روزهای آینده صادر می‌شود

رأی پرونده گلباران در روزهای آینده صادر می‌شود
کد خبر : 1796106
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رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور قریب‌الوقوع رأی پرونده کثیرالشاکی «گلباران» خبر داد و گفت: با اقدامات انجام‌شده در روند رسیدگی، رأی این پرونده که حدود هفت هزار شاکی دارد، به‌زودی صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، علی دهقانی امروز دوشنبه در جریان بازدید از حوزه قضایی شهرستان دزفول و حضور در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های کثیرالشاکی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات انجام‌شده و تلاش‌های مستمر قضات و کارکنان دستگاه قضایی شهرستان دزفول، مراحل رسیدگی به این پرونده در حال نهایی شدن است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و اقدامات مؤثر انجام‌شده، رأی پرونده «گلباران» در آینده‌ای بسیار نزدیک صادر و به طرفین ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان رسیدگی دقیق، عادلانه و در چارچوب قانون به پرونده‌های کثیرالشاکی را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: تسریع در تعیین تکلیف این‌گونه پرونده‌ها نقش مهمی در احقاق حقوق مردم و افزایش رضایتمندی عمومی دارد.

پرونده گلباران از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی در استان خوزستان است که طی سال‌های اخیر با تعداد زیادی شاکی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

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