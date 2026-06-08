تأکید بر ارتقای خدمات رفاهی و درمانی بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، این مراسم روز دوشنبه در فضایی صمیمی و همراه با مرور خاطرات سال‌های خدمت مدیران و کارکنان پیشین ورزش استان برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این آیین بر این نکته تأکید کردند که پیشرفت و توسعه ورزش کرمانشاه در دهه‌های گذشته حاصل تلاش نسل‌هایی است که امروز در جایگاه پیشکسوت و بازنشسته قرار دارند و تجربیات ارزشمند آنان همچنان می‌تواند راهگشای مسیر آینده ورزش استان باشد.

حمیدرضا عزتی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، در این مراسم با تجلیل از مقام پیشکسوتان و بازنشستگان ورزش، اظهار کرد: تکریم بازنشستگان تنها یک برنامه مناسبتی نیست بلکه یک وظیفه اخلاقی، فرهنگی و سازمانی است. کسانی که سال‌ها از عمر، توان و تجربه خود را برای توسعه ورزش و خدمت به جوانان این استان صرف کرده‌اند، شایسته بالاترین سطح احترام و حمایت هستند.

وی با بیان اینکه بازنشستگان سرمایه‌های ارزشمند و گنجینه‌های زنده تجربه محسوب می‌شوند، افزود: هر موفقیتی که امروز در ورزش استان شاهد آن هستیم بر پایه تلاش‌های مدیران، کارشناسان، مربیان و کارکنانی بنا شده که در سال‌های گذشته با کمترین امکانات اما با بیشترین تعهد فعالیت کرده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه با اشاره به برخی اقدامات حمایتی انجام شده برای بازنشستگان گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری و مشکلات مالی موجود، تلاش شده است در ماه‌های اخیر بخشی از دغدغه‌های بازنشستگان از طریق پرداخت کمک‌هزینه‌های حمایتی کاهش یابد و این روند در چارچوب امکانات موجود ادامه خواهد داشت.

عزتی تأکید کرد: ارتباط اداره‌کل ورزش و جوانان با بازنشستگان نباید پس از پایان دوران خدمت قطع شود، چرا که این عزیزان همچنان عضوی از خانواده بزرگ ورزش استان هستند و تجربیات ارزشمند آنان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این مراسم، جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، با اشاره به جایگاه والای بازنشستگان در جامعه گفت: بازنشستگی به هیچ عنوان به معنای پایان نقش‌آفرینی اجتماعی افراد نیست، بلکه مرحله‌ای از زندگی است که در آن تجربه، دانش و پختگی به بالاترین سطح خود می‌رسد.

وی افزود: در فرهنگ ایرانی و اسلامی، احترام به بزرگ‌ترها و بهره‌گیری از تجربه آنان از ارزش ویژه‌ای برخوردار است و بازنشستگان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در تقویت امید، آرامش و انسجام در خانواده و جامعه ایفا کنند.

معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تصریح کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به انتقال تجربه و تقویت روحیه امید نیاز دارد و بازنشستگان می‌توانند با حضور فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، نقش مؤثری در افزایش اعتمادبه‌نفس نسل جوان و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

بالایی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که برای پیشکسوتان و بازنشستگان خود ارزش قائل باشد، جامعه‌ای پویا و زنده خواهد بود و بی‌توجهی به این قشر می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای سرمایه انسانی کشور به همراه داشته باشد.

در بخش دیگری از این آیین، کاظم نجفی‌نیا، مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه، گزارشی از خدمات و برنامه‌های این صندوق ارائه کرد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری برنامه‌های متعددی را برای بهبود وضعیت رفاهی بازنشستگان در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: توسعه خدمات بیمه تکمیلی، تسهیل در پرداخت وام‌های ضروری، افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی و معرفی بازنشستگان نمونه در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از جمله برنامه‌هایی است که برای سال جاری پیش‌بینی شده است.

نجفی‌نیا با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه منابع انسانی و اعتبارات اظهار کرد: با وجود همه تنگناها، تلاش مجموعه صندوق بازنشستگی بر این است که خدمات مطلوب‌تری به جامعه بازنشستگان ارائه شود و در این مسیر همکاری دستگاه‌هایی همچون اداره‌کل ورزش و جوانان می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات و مطالبات این قشر داشته باشد.

وی همچنین ضمن عذرخواهی بابت برخی نارسایی‌ها و مشکلات احتمالی در ارائه خدمات، بر تداوم تلاش‌ها برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت بازنشستگان تأکید کرد.

در ادامه مراسم، نادر تقی‌زاده، رئیس کانون بازنشستگان ورزش استان کرمانشاه، با اشاره به روند شکل‌گیری و فعالیت این کانون از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون، گفت: طی سال‌های گذشته مدیران مختلف ورزش استان در تقویت زیرساخت‌های رفاهی و پشتیبانی از بازنشستگان نقش مؤثری داشته‌اند و بسیاری از امکانات موجود امروز حاصل تلاش‌های جمعی و پیگیری‌های مستمر در طول سالیان گذشته است.

وی با مرور بخشی از خاطرات دوران فعالیت کانون بازنشستگان ورزش استان افزود: ایجاد ساختمان کانون، راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه و پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان از جمله اقداماتی بوده که با همراهی مدیران مختلف به نتیجه رسیده است.

تقی‌زاده در عین حال خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات حوزه درمان و تأمین دارو شد و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دغدغه‌های بازنشستگان به هزینه‌های درمانی و دسترسی به خدمات پزشکی مربوط می‌شود و انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ریزی و حمایت‌های بیشتری صورت گیرد.

وی تأکید کرد که پیشکسوتان ورزش استان با وجود پایان دوران خدمت اداری همچنان دل در گرو توسعه ورزش کرمانشاه دارند و آماده‌اند تجربیات خود را در اختیار نسل جوان و مدیران آینده قرار دهند.

در پایان این آیین از جمعی از مدیران، پیشکسوتان و بازنشستگان عرصه ورزش استان که سال‌ها در مسیر توسعه ورزش کرمانشاه فعالیت کرده‌اند، با اهدای لوح تقدیر و تجلیل به عمل آمد. در میان تجلیل‌شدگان نام چهره‌هایی همچون ارسلان حسینی، منوچهر کامروا، هوشنگ فرجی، محمد روشن‌زاده، اسدالله جلالی، مصطفی باباملکی و نادر تقی‌زاده دیده می‌شد.

همچنین در بخش دیگری از مراسم، یاد و خاطره مرحوم سعدالله یعقوبی، از پیشکسوتان فقید ورزش کرمانشاه، گرامی داشته شد و حاضران با ذکر خاطراتی از خدمات و تلاش‌های وی، یاد این چهره ماندگار ورزش استان را زنده نگه داشتند.

این آیین در مجموع فرصتی برای قدردانی از سال‌ها تلاش و خدمت نسل‌های پیشین ورزش کرمانشاه بود؛ نسلی که بسیاری از زیرساخت‌ها، موفقیت‌ها و دستاوردهای امروز ورزش استان حاصل تلاش و مجاهدت آنان است و مسئولان حاضر در مراسم نیز بر ضرورت حفظ ارتباط با این سرمایه‌های انسانی، بهره‌گیری از تجربیات آنان و توجه ویژه به مسائل رفاهی، معیشتی و درمانی بازنشستگان تأکید کردند.

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