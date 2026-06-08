نقشآفرینی هنرمندان صنایعدستی در میدان هنر قزوین
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از حضور فعال هنرمندان صنایعدستی در ویژهبرنامه بزرگداشت یکصدمین روز حضور حماسی مردم در اجتماعات شبانه با عنوان میدان هنر خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، مریم مهدوی با اشاره به حضور فعال هنرمندان این عرصه در رویداد میدان هنر قزوین به مناسبت روز جهانی صنایع دستی گفت: در رویداد فرهنگیهنری میدان هنر که در آستانه فرا رسیدن روز جهانی صنایعدستی و بهمناسبت بزرگداشت یکصدمین روز حضور حماسی مردم در اجتماعات شبانه همزمان با نقاط مختلف کشور در قزوین برگزار میشود.
وی اضافه کرد: تعداد 20 نفر از اساتید و هنرمندان برجسته رشتههای مختلف صنایعدستی استان در کنار مردم حضور یافته و به اجرای زنده معرفی و نمایش ظرفیتهای این حوزه خواهند پرداخت.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: از ابتدای شکلگیری این حماسه ملی، هنرمندان صنایعدستی در رویدادهای مختلف همواره پای کار و در کنار مردم بودهاند و با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری خود، نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال پیام وحدت و امید به جامعه ایفا کردهاند.
مهدوی افزود: برگزاری رویداد میدان هنر، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندیهای هنرمندان و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و فعالان حوزه فرهنگ و هنر است و حضور هنرمندان صنایعدستی در چنین برنامههایی نشاندهنده پیوند عمیق هنر با فرهنگ، هویت ملی و مشارکت اجتماعی است.
وی ادامه داد: رویداد فرهنگی هنری میدان هنر با حضور هنرمندان استان قزوین امروز از ساعت 19 الی 23 در میدان میرعماد قزوین برگزار خواهد شد.