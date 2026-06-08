به گزارش ایلنا از قزوین، مریم مهدوی با اشاره به حضور فعال هنرمندان این عرصه در رویداد میدان هنر قزوین به مناسبت روز جهانی صنایع دستی گفت: در رویداد فرهنگی‌هنری میدان هنر که در آستانه فرا رسیدن روز جهانی صنایع‌دستی و به‌مناسبت بزرگداشت یکصدمین روز حضور حماسی مردم در اجتماعات شبانه همزمان با نقاط مختلف کشور در قزوین برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: تعداد 20 نفر از اساتید و هنرمندان برجسته رشته‌های مختلف صنایع‌دستی استان در کنار مردم حضور یافته و به اجرای زنده معرفی و نمایش ظرفیت‌های این حوزه خواهند پرداخت.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: از ابتدای شکل‌گیری این حماسه ملی، هنرمندان صنایع‌دستی در رویدادهای مختلف همواره پای کار و در کنار مردم بوده‌اند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خود، نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال پیام وحدت و امید به جامعه ایفا کرده‌اند.

مهدوی افزود: برگزاری رویداد میدان هنر، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و فعالان حوزه فرهنگ و هنر است و حضور هنرمندان صنایع‌دستی در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده پیوند عمیق هنر با فرهنگ، هویت ملی و مشارکت اجتماعی است.

وی ادامه داد: رویداد فرهنگی هنری میدان هنر با حضور هنرمندان استان قزوین امروز از ساعت 19 الی 23 در میدان میرعماد قزوین برگزار خواهد شد.

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