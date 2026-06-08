فرماندار بویینزهرا خبر داد:
پیشرفت ۶۰ درصدی بازسازی واحدهای آسیبدیده روستای تَتَنَک بویینزهرا
فرماندار شهرستان بویینزهرا از پیشرفت مطلوب عملیات بازسازی واحدهای آسیبدیده روستای تَتَنَک شهرستان بویینزهرا خبر داد و اظهار کرد: روند بازسازی این واحدها با سرعت مناسب در حال انجام است و تاکنون پیشرفت فیزیکی پروژه از ۶۰ درصد فراتر رفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: روستای تَتَنَک از جمله روستاهایی بود که در جریان حمله دشمن دچار خسارت شد و در پی آن، تعدادی از واحدهای مسکونی نیازمند بازسازی و نوسازی شدند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده بیان کرد: برای ۱۲ واحد مسکونی آسیبدیده این روستا، نقشه و پروانه احداث تهیه شده و عملیات اجرایی در مراحل مختلف در حال انجام است.
فرماندار بویینزهرا ادامه داد: تاکنون فونداسیون ۱۰ واحد، اسکلت ۸ واحد، سقف ۶ واحد، سفتکاری ۴ واحد و نازککاری ۲ واحد به اتمام رسیده و سایر واحدها نیز در دست اجرا قرار دارند.
صالحی با تأکید بر تداوم حمایت دستگاههای اجرایی از روند بازسازی خاطرنشان کرد: با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاههای مرتبط، تلاش میشود عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شده و شرایط برای بازگشت کامل خانوارهای آسیبدیده به منازل خود فراهم شود.
وی در پایان از پیگیری مستمر روند بازسازی تا تکمیل و بهرهبرداری تمامی واحدها خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه در موعد مقرر به سرانجام برسد.