به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: روستای تَتَنَک از جمله روستاهایی بود که در جریان حمله دشمن دچار خسارت شد و در پی آن، تعدادی از واحدهای مسکونی نیازمند بازسازی و نوسازی شدند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده بیان کرد: برای ۱۲ واحد مسکونی آسیب‌دیده این روستا، نقشه و پروانه احداث تهیه شده و عملیات اجرایی در مراحل مختلف در حال انجام است.

فرماندار بویین‌زهرا ادامه داد: تاکنون فونداسیون ۱۰ واحد، اسکلت ۸ واحد، سقف ۶ واحد، سفت‌کاری ۴ واحد و نازک‌کاری ۲ واحد به اتمام رسیده و سایر واحدها نیز در دست اجرا قرار دارند.

صالحی با تأکید بر تداوم حمایت دستگاه‌های اجرایی از روند بازسازی خاطرنشان کرد: با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌شود عملیات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شده و شرایط برای بازگشت کامل خانوارهای آسیب‌دیده به منازل خود فراهم شود.

وی در پایان از پیگیری مستمر روند بازسازی تا تکمیل و بهره‌برداری تمامی واحدها خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه در موعد مقرر به سرانجام برسد.

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