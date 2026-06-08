مرتضی نوربخش شاعر گیلانی درگذشت
مرتضی نوربخش شاعر گیلانی در سن ۶۲ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی نوربخش در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ در لنگرود به دنیا آمد. دوران کودکی و تحصیلات را در همانجا گذراند و در سال ۱۳۵۹ دیپلم گرفت. تحصیلاتش را در زادگاهش به پایان رساند و از سال ۱۳۶۴ همکاریاش را با مطبوعات ایران آغاز کرد.
او از سال ۱۳۶۵ در کرج اقامت داشت و دبیر آموزش و پرورش آنجا بود.
«باغهای نارون»، «سرزمین کودکی»، «عشقهای گمشده»، «به مقصد چشمهای تو» و «بارش خورشید» از مجموعه شعرهای منتشرشده نوربخش است. «قیمت عشق» (گزیده غزل سبک عراقی)، «هزار گو» (منخبی از اشعار صائب تبریزی با بررسی اسلوب معادله در سبک هندی)، «خواب غزالان» (گزینه شعر سبک هندی) و «در کوچههای غزل» (گزینه شعر سبک هندی) نیز در کارنامه او دیده میشود.