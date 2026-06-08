تکذیب شایعه اصابت پرتابه در استان البرز

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز آمده است:

« اخبار منتشرشده درباره اصابت هرگونه پرتابه، موشک یا بمب در محدوده استان البرز صحت نداشته و به طور کامل تکذیب می‌شود.

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌گونه حادثه ناشی از اصابت موشک، پرتابه یا انفجار جنگی در استان البرز گزارش نشده است.

برخی اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی صرفاً بر پایه حدس و گمان و برداشت‌های نادرست از شنیده شدن برخی صداها بوده و فاقد هرگونه تأیید رسمی است.

از شهروندان عزیز درخواست می‌شود، اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل امنیتی را صرفاً از مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دریافت کرده و از بازنشر اخبار تأییدنشده و شایعات خودداری کنند.

همچنین از خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و مدیران کانال‌های خبری انتظار می‌رود اخبار و اطلاعات مرتبط با مأموریت‌ها و موضوعات نظامی سپاه در استان البرز را تنها از طریق کانال‌ها و منابع رسمی روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام استان البرز پیگیری و منتشر کنند، تا از انتشار اخبار نادرست و ایجاد تشویش در افکار عمومی جلوگیری شود.»

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