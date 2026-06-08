اهدای عضو پلیس وظیفه شناس گیلانی شهید سروان جواد جعفرزاده

به گزارش ایلنا از رشت، مسئول واحد فرآهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن سروان جواد جعفرزاده مأمور فداکار کلانتری ۱۱ رشت که ۲ روز قبل در جریان عملیات تعقیب و دستگیری سارق، مصدوم و با وجود تلاش پزشکان و کادر درمان، مرگ مغزی شده بود با موافقت خانواده اش، امروز در رشت اهدا شد.

سیامک ریماز افزود: اعضای اهدایی این شهید برای پیوند به بیماران بدحال، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۴ نفر در گیلان اهدا شده است.

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