معاون دانشگاه شیراز خبرداد؛
آغاز برنامه جهش علمی در دانشگاه شیراز
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز از اجرای برنامه جامع «جهش علمی» با هدف حفظ مرجعیت علمی و بینالمللی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهرام همتینژاد در نشستی که با هدف آشنایی و اجراییسازی هرچه سریعتر طرح جهش علمی ویژه اعضای هیئتعلمی دانشگاه برگزار شد، افزود: دانشگاه شیراز بهعنوان یکی از ۲۰ دانشگاه دریافتکننده پژوهانه (گرنت) برنامه جهش علمی از سوی بنیاد ملی علم ایران انتخاب شده است.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز به ابلاغیه بنیاد ملی علم ایران با عنوان برنامه «جهش جریانسازی، هدایت و شتابدهی به بروندادهای علمی با کیفیت» اشاره و اظهار کرد: پیرو این ابلاغیه که در راستای ارتقای مرجعیت علمی و بینالمللی کشور، تحقق جهش علمی مبتنی بر پژوهشهای اصیل، بهبود کیفیت انتشارات علمی و ارتقاء جایگاه علمی دانشگاههای کشور تدوین شده است، برنامه جهش دانشگاه شیراز در راستای تحقق اهداف چهارگانه شیوهنامه بنیاد ملی علم ایران شامل رشد سهم ایران در تولید علم جهان، ارتقای کیفیت بروندادهای اعضای هیئتعلمی، ارتقای رتبهی علمی دانشگاه در تراز بینالمللی و گسترش تعاملات بینالمللی، با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه آماده شده است.
وی با بیان چالشهای موجود افزود: با وجود موفقیت در ارتقای کیفیت و افزایش مشارکت همکاران در حوزه علوم انسانی و هنر، متأسفانه در سالهای اخیر با کاهش کمی مقالات مواجه بودهایم.
همتی نژاد ادانه داد: از سوی دیگر، تورم سرسامآور و فرسودگی زیرساختها، حفظ وضعیت کیفی را به دغدغه اصلی تبدیل کرده است. از همین رو بخشی از اعتبار این برنامه صرف پرداخت پژوهانه (گرنت پژوهشی) به اعضای هیئت علمی براساس میانگین امتیازات سه سال گذشته شده و بخش دیگر به صورت برنامهمحور و برای هدایت پژوهشگران به سمت جبهههای نوین دانشی هزینه خواهد شد.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز تأکید کرد: این دانشگاه، علاوهبر سهم بنیاد ملی علم ایران، مبلغی را نیز بهصورت هماهنگ برای تحقق اهداف این طرح تخصیص داده است.
در ادامهی این نشست، حبیب دانشمنش، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، به تشریح ساختار دوگانه این برنامه پرداخت و گفت: طرح جهش علمی دانشگاه شیراز در دو بخش اصلی «بروندادمحور» و «برنامهمحور» طراحی شده است.
وی افزود: بخش بروندادمحور با هدف تخصیص پژوهانه به عملکرد گذشته و ایجاد انگیزه برای تولید علم با کیفیت در آینده طراحی شده است. در این بخش، به میانگین بروندادهای پژوهشی سه سال گذشته اعضای هیئت علمی (شامل مقالات نمایهشده در WOS و کتابهای ناشران معتبر بینالمللی پژوهانه (گرنت) تعلق میگیرد.
دانشمنش درخصوص بخش برنامهمحور طرح جهش نیز توضیح داد: این بخش شامل ۱۱ برنامه تخصصی است که منطبق با شیوهنامه بنیاد علم تدوین شده و افقهای کوتاهمدت و بلندمدت را پوشش میدهد. این برنامهها عبارتند از: حمایت از دورههای پسادکتری، تشویق چاپ کتب بینالمللی، حمایت از دانشمندان آینده، شبکهسازی بینالمللی و دیپلماسی علمی، حمایت از طرحهای شاخص در جبهههای نوین دانشی، تشکیل کنسرسیومهای پژوهشی بیندانشگاهی، حمایت ویژه از گروههای علوم انسانی، اجتماعی و هنر، تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نمایهسازی نشریات بینالمللی، تشویق بخشهای آموزشی پیشرو و توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی.
در بخش دیگری از این نشست، مهدی اسکروچی، مدیر فناوری، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، از ابلاغ برنامه جامع جهش علمی مصوب بنیاد علم ایران به همراه شیوهنامه چهار برنامهی اجرایی خبر داد و گفت: این شیوهنامهها شامل حمایت از دورههای پسادکتری، حمایت از گروههای دارای ظرفیت چاپ مقالات برتر در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر، حمایت از طرحهای شاخص اساتید برتر و حمایت از دانشمندان آینده است که در اختیار اعضای هیئتعلمی قرار گرفته است.
در پایان این نشست که با هدف آشنایی و اجراییسازی هرچه سریعتر طرح جهش علمی برگزار شد، اعضای هیئتعلمی حاضر به بیان دیدگاهها، پرسشها و ارائه پیشنهادات خود پرداختند و بر عزم دانشگاه برای عبور از چالشهای کمی و کیفی تولید علم تأکید کردند.