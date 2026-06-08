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توقف پروازهای فرودگاه مشهد؛ مردم مراجعه نکنند

توقف پروازهای فرودگاه مشهد؛ مردم مراجعه نکنند
کد خبر : 1795829
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مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: انجام پروازها در فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی متوقف است و مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، حسن جعفری روز دوشنبه افزود: پروازهای ورودی و خروجی به این فرودگاه متوقف شده اما مراجعه مسافران به فرودگاه همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: با شروع مجدد پروازها موضوع به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد ولی در شرایط کنونی هیچ پروازی انجام نمی شود و مردم تا زمان برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند.

فرودگاه بین المللی مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور روزانه محل نشست و برخاست ۱۸۰ پرواز است.

به گزارش ایرنا، شب گذشته نیز روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام‌کرده بود که با توجه به ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی (نوتام)، بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته است.

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