حمله امروز به مرکز نظامی در تبریز تلفات جانی نداشت

به گزارش ایلنا، مجید فرشی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت پنج صبح، یک مرکز نظامی در شهر تبریز هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما این حادثه هیچ شهید یا مجروحی نداشت.

وی با اشاره به وقوع همزمان انفجارهایی در تهران و اصفهان افزود: خوشبختانه در حمله به این مرکز نظامی در تبریز، خسارت جانی گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: ابعاد این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.