رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
یک کشته و یک مصدوم دستاورد واژگونی پژو پارس در شهرستان باشت
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محدوده روستای خاناحمد شهرستان باشت یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محدوده روستای خاناحمد شهرستان باشت به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد. در این راستا بلافاصله نزدیکترین پایگاه اورژانس به محل وقوع این حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: در این حادثه رانندگی یک نفر به دلیل شدت جراحات وارد شده در محل وقوع حادثه جان خود را از دست داد. همچنین در این حادثه یک نفر نیز مصدوم شده و پس از دریافت اقدامات اولیه پیشبیمارستانی توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منطقه منتقل شد.