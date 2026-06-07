خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

یک کشته و یک مصدوم دستاورد واژگونی پژو پارس در شهرستان باشت

یک کشته و یک مصدوم دستاورد واژگونی پژو پارس در شهرستان باشت
کد خبر : 1795588
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محدوده روستای خان‌احمد شهرستان باشت یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محدوده روستای خان‌احمد شهرستان باشت به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد. در این راستا بلافاصله نزدیک‌ترین پایگاه اورژانس به محل وقوع این حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه رانندگی یک نفر به دلیل شدت جراحات وارد شده در محل وقوع حادثه جان خود را از دست داد. همچنین در این حادثه یک نفر نیز مصدوم شده و پس از دریافت اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منطقه منتقل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی