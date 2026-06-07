دستگیری عاملان نزاع و درگیری منجر به قتل در شهرستان کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: عاملان نزاع و درگیری دستهجمعی منجر به قتل در محور هفتباغ شناسایی و دستگیر شدند. در این درگیری یک نفر بر اثر اصابت چاقو مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اکبر نجفی افزود: مأموران کلانتری 24 فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان بلافاصله وارد عمل شدند و موفق شدند قاتل را به همراه همدست وی در کمتر از نیم ساعت شناسایی و سپس دستگیر کنند.
وی به اعترافات متهمان در رابطه با وقوع قتل در این نزاع و درگیری دستهجمعی اشاره کرده و ادامه داد: متهمان در بازجوییهای پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را از قتل مشاجره لفظی با مقتول عنوان کردند.