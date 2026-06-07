هلاکت 4 تروریست در شهرستان سراوان / یک مدافع امنیت به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت 3، با رصد اطلاعاتی دقیق، طی یک اقدام مشترک، رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سربازان گمنام امام زمان در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان توانستند، یک تیم تروریستی که قصد ورود به داخل کشور را داشت، در منطقه برنجینان شهرستان سراوان شناسایی و تعداد 4 نفر از اعضای این تیم را به هلاکت برساندند. همچنین یک نفر از مدافعان امنیت نیز به شهادت رسید.

در اطلاعیه روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران عنوان شده است: همچنین رزمندگان قرارگاه قدس در این عملیات، موفق شدند مقادیری سلاح، مهمات، تجهیزات و ماهواره استارلینک ساخت آمریکا و رژیم صهیونسیتی را که در اختیار این تیم تروریستی بود، کشف و ضبط کنند. در این راستا اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی این گروه، بررسی ابعاد مختلف این پرونده و دستگیری سایر عوامل، همچنان ادامه دارد.

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