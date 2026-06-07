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مهار حریق تریلی حامل سوخت در گمرک زاهدان ؛ حادثه خسارت زیرساختی نداشت

مهار حریق تریلی حامل سوخت در گمرک زاهدان ؛ حادثه خسارت زیرساختی نداشت
کد خبر : 1795568
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روابط عمومی حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلوچستان از مهار کامل حریق یک دستگاه تریلی حامل سوخت در محوطه گمرک زاهدان خبر داد و اعلام کرد که این حادثه هیچ‌گونه خسارتی به تأسیسات و زیرساخت‌های این مجموعه وارد نکرده است.

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلوچستان، آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی حامل سوخت در محوطه گمرک زاهدان با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و آتش‌نشانی مهار شد و این حادثه خسارتی به تأسیسات و زیرساخت‌های گمرک وارد نکرد.
دود مشاهده‌شده در محدوده گمرک زاهدان ناشی از آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی حامل محموله سوخت در محوطه این گمرک بوده است.
بر اساس این گزارش، پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی و آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. آتش‌سوزی پس از انجام اقدامات لازم مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش‌ها جلوگیری به عمل آمد.
طبق اعلام حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلوچستان، این حادثه در خارج از محدوده تأسیسات و بخش‌های عملیاتی اصلی گمرک رخ داده و هیچ‌گونه خسارت جانی یا خسارتی به زیرساخت‌ها، تأسیسات و تجهیزات گمرک زاهدان گزارش نشده است.
هم‌اکنون شرایط در گمرک زاهدان عادی اعلام شده و فعالیت‌های گمرکی طبق روال در حال انجام است.

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