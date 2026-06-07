رئیسکل دادگستری استان خبر داد:
دستگیری کلاهبرداری حرفهای با اتهام جعل عنوان در استان مرکزی
رئیسکل دادگستری استان مرکزی به دستگیری یک فرد کلاهبردار با جرم جعل عنوان اشاره کرده و در این خصوص گفت: فردی که با جعل عنوان قاضی و کارمند حفاظت و اطلاعات و سوءاستفاده از اعتماد شهروندان اقدام به کلاهبرداری میکرد، دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سعید جزائی افزود: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی، فردی که با معرفی خود به عنوان قاضی و کارمند حفاظت و اطلاعات درصدد فریب شهروندان و مداخله در پروندههای قضایی بود، شناسایی و بازداشت شد.
وی به اقدامات مجرمانه این فرد با اتهام جعل عنوان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این فرد در برخی موارد با وعدههای واهی از جمله حل مشکلات قضایی یا حتی وعده ازدواج، به ویژه با بانوان جوان ارتباط برقرار کرده و همچنین از این طریق مبالغ قابل توجهی از طعمههای خود دریافت میکرد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: این متهم با جعل اسناد و استفاده از شگردهای متقلبانه، افراد آسیبپذیر در حاشیه مراجع قضایی را شناسایی و خود را صاحب نفوذ در دستگاه قضا معرفی میکرد. اما با هوشیاری مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری، اقدامات مجرمانه وی متوقف شد.