شناسایی ۱۲۳ واحد صنعتی آلاینده در کرمانشاه؛ گردوغبار عراق عامل اصلی روزهای ناسالم هوا
ثبت حضور پلنگ مادر و دو توله در بوزینمرخیل
مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه از شناسایی ۱۲۳ واحد صنعتی آلاینده در استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از روزهای آلوده در شهرستانهای استان ناشی از پدیده گرد و غبار کشور عراق است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید دزفولینژاد در نشست خبری امروز ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به مناسبت هفته محیط زیست، با اشاره به شعار امسال «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی» اظهار کرد: محیط زیست تنها یک موضوع طبیعی نیست، بلکه یکی از ارکان اساسی امنیت پایدار کشور محسوب میشود و هرگونه آسیب به امنیت ملی میتواند آثار مستقیمی بر منابع طبیعی و زیستبومهای کشور برجای بگذارد.
وی با بیان اینکه جنگها و بحرانهای منطقهای علاوه بر خسارات انسانی، تبعات گسترده زیستمحیطی نیز به همراه دارند، افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تخریب محیط زیست یکی از پیامدهای جدی ناامنی و درگیریهای نظامی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفهای همگانی است و همه شهروندان باید خود را در قبال این سرمایه ملی مسئول بدانند.
وی همچنین نقش رسانهها را در ارتقای فرهنگ زیستمحیطی بسیار مهم دانست و گفت: بخش عمدهای از موفقیت در حوزه حفاظت از محیط زیست به فرهنگسازی وابسته است و رسانهها میتوانند در این زمینه نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
دزفولینژاد در ادامه از واگذاری رسمی مدیریت غار قوریقلعه به اداره کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد و گفت: این اثر طبیعی ملی که از سال ۱۳۸۰ به ثبت رسیده، پیش از این توسط مجموعهای وابسته به میراث فرهنگی مدیریت میشد اما اکنون مسئولیت آن به محیط زیست واگذار شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مدیریت گردشگری این غار در قالب ضوابط حفاظتی و با رویکرد «حفاظت مشارکتی» به بخش خصوصی دارای صلاحیت واگذار خواهد شد تا ضمن صیانت از ارزشهای طبیعی، ظرفیتهای گردشگری آن نیز توسعه یابد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه درباره منطقه گردشگری چالابه نیز گفت: این منطقه به عنوان ورودی منطقه حفاظتشده بیستون در محدوده زون تفرج قرار دارد و طرح جامع آن تدوین و تصویب شده است.
وی ادامه داد: برای نخستین بار در استان، این منطقه از طریق فرآیند مناقصه به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار میشود و هدف از این اقدام، ساماندهی وضعیت موجود و ایجاد توازن میان توسعه گردشگری و حفاظت از محیط زیست است.
دزفولینژاد با اشاره به وسعت مناطق تحت مدیریت محیط زیست در استان کرمانشاه اظهار کرد: حدود ۲۴۰ هزار هکتار از عرصههای طبیعی استان در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت قرار دارد که بخش زیادی از آنها صعبالعبور بوده و حفاظت از آنها با محدودیت نیرو و تجهیزات مواجه است.
وی افزود: به منظور افزایش توان پایش، استفاده از فناوریهای نوین در دستور کار قرار گرفته و تاکنون دو دوربین پایش در پناهگاه حیات وحش قراویز نصب شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه همچنین از تقویت ناوگان خودرویی این مجموعه خبر داد و گفت: از مجموع هفت دستگاه خودروی مصوب، تاکنون پنج دستگاه خریداری شده و دو دستگاه دیگر نیز بهزودی تحویل خواهد شد. علاوه بر این، تا پایان سال دو خودروی دیگر نیز خریداری میشود که مجموع خودروهای جدید را به ۹ دستگاه خواهد رساند؛ رقمی که طی ۱۵ سال گذشته در استان بیسابقه بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از ثبت تصاویر سه قلاده پلنگ در منطقه حفاظتشده بوزینمرخیل خبر داد و گفت: در جریان سرشماری امسال، تصویر یک پلنگ ماده به همراه دو توله بالغ ثبت شد که این موضوع بیانگر پویایی زنجیره غذایی و وضعیت مطلوب زیستگاهی منطقه است.
دزفولینژاد افزود: حضور گربهسانان بزرگجثه در رأس هرم غذایی، یکی از شاخصهای مهم سلامت اکوسیستمها محسوب میشود.
وی درباره وضعیت آتشسوزیها نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۱ فقره آتشسوزی به وسعت ۳ هزار و ۹۸ هکتار در مناطق تحت مدیریت ثبت شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۵۶ مورد افزایش یافته است که رشد ۸۱ درصدی در تعداد حوادث را نشان میدهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: با وجود افزایش تعداد آتشسوزیها، مساحت عرصههای آسیبدیده با کاهش ۵۸ درصدی از ۳ هزار و ۹۸ هکتار به هزار و ۳۰۴ هکتار رسیده که نشاندهنده بهبود مدیریت و کنترل حریق است.
وی همچنین از تشکیل ۲۳۴ پرونده تخلف زیستمحیطی در حوزه شکار و صید طی سال گذشته خبر داد و گفت: در این رابطه ۳۴۴ متخلف شناسایی و دستگیر شدهاند.
دزفولینژاد با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه محیطبانی خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردهای موجود باید به ازای هر هزار هکتار یک محیطبان در اختیار داشته باشیم، اما در حال حاضر تنها حدود یکسوم نیروی مورد نیاز در استان تأمین شده است.
وی در ادامه از شناسایی ۱۲۳ واحد صنعتی آلاینده در استان خبر داد و گفت: شهر کرمانشاه در سال گذشته ۵۴ روز ناسالم را تجربه کرده است. این رقم در قصرشیرین به ۹۱ روز و در سرپلذهاب به ۴۵ روز رسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تأکید کرد: بخش عمده این آلودگیها ناشی از پدیده گردوغبار با منشأ کشور عراق است و سهم قابل توجهی از روزهای آلوده استان را به خود اختصاص میدهد.
وی با اشاره به وضعیت پالایشگاه نفت کرمانشاه گفت: این مجموعه طی سالهای اخیر سرمایهگذاریهای قابل توجهی در حوزه محیط زیست انجام داده و هماکنون در زمره صنایع سبز کشور قرار گرفته است.
دزفولینژاد همچنین از فعالیت ۹ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در استان خبر داد و گفت: چهار ایستگاه در شهر کرمانشاه و پنج ایستگاه دیگر در شهرستانهای پاوه، قصرشیرین، کنگاور، اسلامآباد غرب و سرپلذهاب مستقر هستند.
وی افزود: اگرچه برنامه خرید و نصب سه ایستگاه جدید سنجش کیفیت هوا برای استان پیشبینی شده بود، اما به دلیل محدودیتهای اعتباری و تأمین نشدن منابع مالی، اجرای این طرح در سال جاری امکانپذیر نشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی دستگاههای اجرایی از انرژی خورشیدی، اداره کل محیط زیست کرمانشاه جزو ۱۰ دستگاه نخست کشور بود که پنلهای خورشیدی را نصب و به شبکه متصل کرد.
وی همچنین از پیگیری تکمیل پروژه تالاب هشیلان خبر داد و اظهار کرد: عملیات محوطهسازی و برقرسانی این مجموعه در دست اجراست و تلاش میشود با صدور سند تالاب به نام محیط زیست، زمینه ثبت آن در کنوانسیون رامسر فراهم شود.
دزفولینژاد در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی زیستمحیطی گفت: از سال ۱۳۹۵ مباحث محیط زیست وارد نظام آموزشی کشور شده و طرح «محیطیار» در مدارس ابتدایی اجرا میشود. استان کرمانشاه با بیش از یکهزار محیطیار از استانهای موفق کشور در این حوزه به شمار میرود.
وی افزود: در قالب طرح «مأموریت ماکان» نیز برنامههای خلاقانه فرهنگی از جمله قصهنویسی و تولید محتوا توسط دانشآموزان اجرا شده که تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در استان در آن مشارکت داشتهاند.