مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس خبرداد؛
برگزاری همایش تخصصی توسعه تجارت با کشورهای CIS در شیراز
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس، در حاشیه برگزاری همایش تخصصی توسعه تجارت با کشورهای CIS (مشترکالمنافع) که در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد، این رویداد را گامی مؤثر برای هموارسازی مسیر حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای اوراسیا بیان کرد.
به گزارش ایلنا، محسن نهاوندی با اشاره به حضور جمعی از کارشناسان حوزه تجارت خارجی، حملونقل بینالمللی، ترانزیت و فعالان اقتصادی در این همایش، گفت: هدف اصلی ما معرفی ظرفیتهای تجاری و توسعه همکاریهای اقتصادی با بازار راهبردی CIS بود که خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان همراه شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس افزود:در این همایش، شرکتکنندگان با آخرین فرصتهای صادراتی و وارداتی، قوانین و مقررات گمرکی، الزامات استانداردی، فرآیندهای اخذ مجوزهای صادراتی و همچنین شیوههای نوین پرداختهای بینالمللی آشنا شدند.
وی با بیان اینکه بررسی چالشها و فرصتهای موجود در مسیر توسعه تجارت با کشورهای CIS، معرفی ظرفیتهای لجستیکی و ترانزیتی، تبیین راهکارهای مدیریت ریسک در مبادلات خارجی از دیگر محورهای این همایش تخصصی بود، خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد زمینه برای شبکهسازی میان بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه حملونقل هستیم و برگزاری این رویداد را در جهت تعامل مؤثرتر میان بخشهای تولیدی و تجاری کشور ارزیابی میکنیم.
نهاوندی تأکید کرد: این اقدام میتواند در افزایش صادرات غیرنفتی، تنوعبخشی به بازارهای هدف و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای بینالمللی نقش مؤثری ایفا کند.
گفتنی است کشورهای CIS شامل روسیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، یکی از بازارهای مهم و رو به رشد صادراتی ایران محسوب میشوند.
این همایش بهصورت زنده از طریق صفحات رسمی شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس در شبکههای اجتماعی آپارات و اینستاگرام برای علاقهمندان و فعالان اقتصادی پخش شد.