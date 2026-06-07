برگزاری همایش تخصصی توسعه تجارت با کشورهای CIS در شیراز

به گزارش ایلنا، محسن نهاوندی با اشاره به حضور جمعی از کارشناسان حوزه تجارت خارجی، حمل‌ونقل بین‌المللی، ترانزیت و فعالان اقتصادی در این همایش، گفت: هدف اصلی ما معرفی ظرفیت‌های تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی با بازار راهبردی CIS بود که خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان همراه شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس افزود:در این همایش، شرکت‌کنندگان با آخرین فرصت‌های صادراتی و وارداتی، قوانین و مقررات گمرکی، الزامات استانداردی، فرآیندهای اخذ مجوزهای صادراتی و همچنین شیوه‌های نوین پرداخت‌های بین‌المللی آشنا شدند.

وی با بیان اینکه بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در مسیر توسعه تجارت با کشورهای CIS، معرفی ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی، تبیین راهکارهای مدیریت ریسک در مبادلات خارجی از دیگر محورهای این همایش تخصصی بود، خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد زمینه برای شبکه‌سازی میان بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل هستیم و برگزاری این رویداد را در جهت تعامل مؤثرتر میان بخش‌های تولیدی و تجاری کشور ارزیابی می‌کنیم.

نهاوندی تأکید کرد: این اقدام می‌تواند در افزایش صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کند.

گفتنی است کشورهای CIS شامل روسیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، یکی از بازارهای مهم و رو به رشد صادراتی ایران محسوب می‌شوند.

این همایش به‌صورت زنده از طریق صفحات رسمی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در شبکه‌های اجتماعی آپارات و اینستاگرام برای علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی پخش شد.

انتهای پیام/