معاون گردشگری میراث فرهنگی فارس خبرداد:
فارس میزبان جشنواره «طعم امید» ویژه افراد دارای معلولیت جنوب کشور میشود
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان فارس از برگزاری جشنواره «طعم امید» ویژه افراد دارای معلولیت، نابینایان و افراد دارای سندرومدان در استانهای جنوب کشور خبر داد و گفت: فینال این رویداد در مردادماه به میزبانی فارس برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیاننژاد با اشاره به اجرای برنامههای گردشگری اجتماعی و حمایتی در استان فارس گفت: جشنواره «طعم امید» ویژه افراد دارای معلولیت، نابینایان و افراد دارای سندرومدان در استانهای جنوب کشور با هدف حمایت از گروههای خاص جامعه و فراهمسازی فرصتهای برابر برای بهرهمندی از ظرفیتهای گردشگری در استانهای خوزستان، بوشهر، کهگیلویهوبویراحمد، فارس و کرمان برگزار میشود.
معاون گردشگری میراث فرهنگی فارس افزود: مرحله نهایی و فینال جشنواره «طعم امید» در مردادماه به میزبانی استان فارس برگزار خواهد شد تا زمینه تعامل بیشتر و استفاده این گروهها از ظرفیتهای گردشگری استان فراهم شود.
وی همچنین از اجرای پویش ریحانه خبر داد و تصریح کرد: این پویش در دو بخش تأسیسات گردشگری و امید به زندگی طراحی و اجرا شده است.
زاهدیاننژاد ادامه داد: در بخش تأسیسات گردشگری تلاش شده است که مراکز اقامتی و تفریحی در روزهای غیرتعطیل تخفیفهای ویژهای برای کارمندان ادارات در نظر بگیرند.
معاون گردشگری میراث فرهنگی فارس ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از تأسیسات گردشگری از این طرح استقبال کردهاند که این موضوع میتواند به افزایش نرخ اشغال مراکز گردشگری در روزهای غیرپیک کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری گفت: علاوه بر طرحهای تشویقی، دورههای آموزشی تخصصی برای مدیران و کارکنان تأسیسات گردشگری برگزار میشود تا سطح خدماترسانی این مراکز مطابق با استانداردهای مورد انتظار ارتقا یابد.