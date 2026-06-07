صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در یزد
اداره کل هواشناسی استان یزد: از اواخر وقت امروز تا ظهر روز سهشنبه، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک و یا نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان یزد پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد ، اعلام کرد:بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز تا ظهر روز سهشنبه، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک و یا نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان یزد پیشبینی میشود.
همچنین از روز دوشنبه با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش موقتی دما در استان یزد مورد انتظار است. پس از آن و تا پایان هفته، روند افزایش تدریجی دما پیشبینی میشود.