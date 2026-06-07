معاون هلالاحمر استان خبرداد؛
برگزاری آزمون سراسری آمادگی جسمانی و مهارتی در چهار منطقه فارس
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس از برگزاری آزمون سراسری آمادگی جسمانی و مهارتی برای کسب درجه نجاتگری با حضور بیش از ۶۰۰ امدادگر و نجاتگر در چهار منطقه استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی خوبیار با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای سطح آمادگی نیروهای عملیاتی، ارزیابی توان جسمی و مهارتی امدادگران و همچنین استانداردسازی فرآیند اعطای درجات نجاتگری، آزمون سراسری آمادگی جسمانی و مهارتی ویژه کسب درجه نجاتگری در چهار منطقه استان فارس برگزار شد.
وی افزود: این آزمون با میزبانی شهرستانهای شیراز، نیریز، فیروزآباد و آباده و با حضور ۶۰۵ نفر از امدادگران و نجاتگران استان برگزار شد که از این تعداد ۴۰۹ نفر آقا و ۱۹۶ نفر خانم بودند. برگزاری منطقهای این آزمون علاوه بر تسهیل حضور نیروهای عملیاتی، امکان ارزیابی گستردهتر و دقیقتر توانمندیهای امدادگران سراسر استان را فراهم کرد.
خوبیار با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی در مأموریتهای امداد و نجات اظهار داشت: نجاتگران هلالاحمر در شرایطی فعالیت میکنند که سرعت عمل، استقامت، توان بدنی و آمادگی روانی از مهمترین عوامل موفقیت در عملیاتهای امدادی به شمار میرود از این رو ارزیابی مستمر و علمی توان جسمانی نیروها نقش مهمی در حفظ آمادگی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات امدادی دارد.
خوبیار ادامه داد: در بخش آمادگی جسمانی، شرکتکنندگان در بخشهای تخصصی شامل آزمون دو کوپر، دو ۴۵ متر، پرش جفت دو طرف، پلانک، بارفیکس خوابیده، دراز و نشست، دو مارپیچ، انعطاف نیمه به جلو و پرش طول درجا مورد سنجش قرار گرفتند. این آزمونها با هدف ارزیابی استقامت قلبی ـ عروقی، قدرت عضلانی، چابکی، انعطافپذیری و توان انفجاری امدادگران طراحی شده است تا میزان آمادگی آنان برای حضور در عملیاتهای سنگین و طولانیمدت مشخص شود.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس افزود: در بخش مهارتی نیز شرکتکنندگان در پنج ایستگاه تخصصی شامل جستوجو و نجات در کوهستان، جستوجو و نجات در جاده، جستوجو و نجات در آوار، کمکهای اولیه و فوریتهای پیشبیمارستانی و همچنین اسکان اضطراری مورد ارزیابی قرار گرفتند. این بخش از آزمون با هدف سنجش توانایی عملی امدادگران در اجرای صحیح و سریع مأموریتهای امدادی و واکنش مؤثر در شرایط بحرانی برگزار شد.
خوبیار با تأکید بر نقش آموزش و ارزیابی مستمر در افزایش آمادگی نیروهای امدادی گفت: جمعیت هلالاحمر همواره تلاش میکند با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، مانورهای عملیاتی و آزمونهای ارزیابی، سطح دانش، مهارت و توان عملیاتی امدادگران و نجاتگران را ارتقا دهد تا در زمان وقوع حوادث و سوانح بتوانند خدماتی سریع، مؤثر و مبتنی بر استانداردهای تخصصی ارائه کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این آزمون گامی مؤثر در تکمیل فرآیند آموزشی نجاتگران، شناسایی توانمندیها و نقاط قابل بهبود نیروهای عملیاتی و همچنین افزایش آمادگی جمعیت هلالاحمر استان فارس برای پاسخگویی به حوادث و سوانح احتمالی محسوب میشود.